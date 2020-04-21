Москва, , 12:16 — REGNUM Темы, обсуждавшиеся накануне, 20 апреля, президентом России Владимиром Путиным в ходе видеосовещания, посвящённого прогнозу развития ситуации с коронавирусом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР). По его словам, при принятии решений глава государства считает главным приоритетом жизнь и здоровье наших граждан, а также — сохранение экономической стабильности в стране.

«Мы видим, что все решения, которые принимаются сегодня, основаны на мнении профессионалов медиков, экспертов, вирусологов. Учитывается международный опыт борьбы с пандемией. Президент лично вникает во все сценарии развития событий. Органами власти всех уровней просчитаны меры для любых вариантов ситуации с распространением коронавируса. Все они в онлайн режиме корректируются и дополняются.

Президент подчеркнул важность готовых алгоритмов действий медицинских работников при борьбе с новым типом коронавируса. Это повышает эффективность работы всей системы здравоохранения, оперативность оказания медпомощи. Вместе с тем ведется постоянный поиск методик лечения больных с коронавирусом, подбор новых препаратов и их комбинаций, разработка вакцины, подготовка производственных мощностей для ее изготовления.

Главная задача сейчас — обеспечить не только безопасность жизни и здоровье людей, но и сохранить их доходы. В первую очередь, был принят режим самоизоляции граждан, введены карантинные мероприятия, отработаны меры обеспечения безопасности на производствах. Одновременно предложены беспрецедентные меры по поддержке занятости людей, поддержке малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и предпринимателей, которые показывают социальную ответственность.

Среди первоочередных мер: сокращение страховых взносов предприятий с 30 до 15%, отсрочка по налогам, беспроцентные кредиты и госгарантии, и, наконец, прямая финансовая безвозмездная помощь бизнесу — выплата МРОТ на каждого сотрудника. Принимаемые решения учитывают специфику отраслей — туризм, гостиничное дело, общепит, строительство, на очереди — сельское хозяйство, автопром, ЖКХ, лёгкая промышленность и другие».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что коронавирусная инфекция зафиксирована во всех 85 субъектах РФ. И поскольку пик заболеваемости ещё впереди, и необходимо принять все меры, чтобы сгладить его прохождение.

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