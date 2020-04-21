Москва, , 12:10 — REGNUM Минюст РФ предложил отказаться от повышения штрафов в новом Кодексе об Административных правонарушениях (КоАП).

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено не повышать административные штрафы и сохранить их размеры в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается на сайте министерства.

Накануне прошло совещание по подготовке новой редакции КоАП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвало предложение новой редакции КоАП о кратном повышении штрафов за ряд нарушений, в частности, Правил дорожного движения (ПДД).