Москва, , 12:06 — REGNUM Соединенные Штаты и ряд западных стран категорически отказываются сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом. Об этом 21 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что односторонние санкции наносят огромный ущерб населению целого ряда государств, прежде всего Ирана, Сирии и КНДР.

Указанные страны, отметил министр, не могут закупить оборудование, медикаменты и средства специальной защиты, поскольку «США и западные страны категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за отмену односторонних санкций на фоне распространения пандемии коронавируса.

Отметим также, что Исламская Республика Иран неоднократно настаивала на том, что действия США подрывают борьбу стран с быстро распространяющейся болезнью.

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