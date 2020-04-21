21 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Согласно графику, до конца апреля в Турции должны заработать российские зенитные ракетные системы С- 400. Но пока поступают сообщения, что постановка их на боевое дежурство откладывается «на неопределенное время в связи со вспышкой коронавируса в стране». Военные специалисты не совсем верят таким утверждениям, полагая, что причины задержки связаны с закрытыми турецко-американскими переговорами.

Станислав Тарасов, , 12:04 — REGNUM Подходит к концу апрель. Срок, когда, как пишет турецкое издание Cumhuriyet, «по графику Турция должна ввести в строй купленные у России зенитные ракетные комплексы С-400». Это определенная «красная черта», переступив которую, Анкара может оказаться в иной системе взаимоотношений со своими союзниками по НАТО. Не случайно США посылают Турции острые сигналы: «Не активируйте С-400!».

С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова приобрести зенитные ракетные комплексы Patriot у США и схожие системы у других союзников по НАТО, если «нам поступит хорошее предложение». Он также напомнил, что Турция предлагала США создать техническую рабочую группу с участием других членов НАТО «с целью изучения угрозу целостности оборонительной системы альянса с точки зрения обеспечения безопасности американских малозаметных истребителей F-35». Но предложение было проигнорировано. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что «США будут готовы продать Турции американские зенитные ракетные комплексы Patriot лишь в том случае, если она вернет России приобретенные у нее ранее системы С-400». Причем это заявление последовало после того, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после очередного телефонного разговор с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что якобы «в Вашингтоне смягчили свою позицию по С-400». Не смягчили. Государственный департамент США решил напомнить Анкаре, что «С-400 может привести к введению Вашингтоном против нее санкций», хотя отметил, что «эта проблема является предметом продолжающихся дискуссий».

F-35 MSgt John Nimmo Sr

Ранее американцы уже исключили турок из программы производства самолетов F-35. Но те устояли. Затем постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявил, что «альянс готов поддержать Турцию в организации отпора сирийской агрессии при поддержке России», но в случае, «если она не будет размещать в своей стране российскую систему С-400», которая «сдерживает потенциал, который мы им (Турции — С.Т.) можем предоставить». Но в Анкаре, которая активно сотрудничает с Москвой в Сирии, не верят в «сирийско-российскую агрессию». И единственный аргумент, который, возможно, могли принять в Турции со стороны США, это изменение американской политики в отношении сирийских курдов, от чего Вашингтон категорически отнекивается. Взамен Турции обещают соглашение о свободной торговле. Кстати, как сообщает турецкое издание Milliyet, Анкара в феврале требовала, чтобы «США разметили комплексы Patriot на южной границе Турции для защиты турецких солдат». В ответ — ничего, кроме требований изменить политику Анкары в Восточном Средиземноморье и в Ливии. В этой связи возникает несколько вопросов, ответы на которые не столь просты.

Первый: зачем Турции С-400 и почему она пошла на риск обострения отношений с США и другими партнерами по НАТО? Турецкое правительственное агентство Anadolu, отвечая на этот вопрос, акцентирует внимание на «необходимость обеспечения безопасности воздушного пространства перед возможными угрозами». Но со стороны кого? Пока убедительно выглядит версия, которая считается рядом экспертами всё-таки «экзотической». Ее связывают с неудавшейся попыткой в июле 2015 года государственного переворота в Турции, когда Эрдоган находился в воздухе на борту самолета, который совершал рейс по маршруту Мармарис — Стамбул. По данным агентства Reuters, самолет президента преследовали как минимум два F-16, которыми управляли мятежники, они поднялись в воздух с авиабазы Инджирлик. Они могли выпустить ракеты, которые контролировались не турецкими вооруженными силами, по самолету президента. Исходя из этого, С-400 воспринимаются как «система личной безопасности высокопоставленных турецких чиновников», для этого она будет запущена в эксплуатацию.

Авиация НАТО на авиабазе в Инджирлике. Турция U.S. Air Force

Второй вопрос связан с тем, что, по оценке натовских экспертов, С-400 «пробивают брешь на юге альянса», которая в дальнейшем может «расширяться и заполняться российским военным присутствием». На это Турция отвечает, что С-400 «не будут работать вместе с системами НАТО», что делает обозначенную выше «экзотическую версию» более убедительной. Во всяком случае, Эрдоган заявлял, что в вопросе С-400 «пути назад не будет». Но сейчас поступают сообщения, что постановка комплекса на боевое дежурство откладывается «на неопределенное время в связи со вспышкой коронавируса в стране», как только она спадет, то военные вернутся к процессу подготовки российских комплексов к эксплуатации». Правда, сами военные специалисты не совсем верят этим утверждениям, полагая, что причины задержки связаны с закрытыми турецко-американскими переговорами. Устоит ли на сей раз Эрдоган перед новыми посулами?