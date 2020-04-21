21 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Американцы могут создать геополитический вакуум на восточных рубежах Европейского союза, как бы приглашая заполнить его других. Для некоторых польских экспертов такой вариант развития событий является дополнительным аргументом в пользу необходимости снова переориентироваться на Германию, для других – обратить самое серьезное внимание на Китай.

Станислав Стремидловский, , 10:52 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) пытается убедить поляков в правильности выбранной ею ориентации на США в целом и администрацию американского президента Дональда Трампа в своей лояльности в частности. Недавно Варшава взяла пример с Москвы и предложила Трампу помощь. Польский президент Анджей Дуда в телефонном разговоре с американским коллегой пообещал отправить в Чикаго медицинские средства и бригаду врачей. Неплохой ход с точки зрения пиара, даже двойной удар — и от Белого дома благодарности удостоились, и будет довольна большая польская община, которая как раз проживает в штате Иллинойс.

Однако не все так гладко. На днях посол США в Польше Джорджетт Мосбахер вмешалась в перепалку между двумя польскими телеканалами — государственным TVP и частным TVN, которые обвинили друг друга в предвзятости. «TVN является частью «семьи» Discovery, американской компании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже, приоритетом которой является прозрачность, свобода слова и независимая и ответственная журналистика, — написала в своем блоге посол. — Иное мнение — ложно». Фактически в споре двух телевизионных якодзун Мосбахер встала на сторону оппозиционного PiS канала и косвенно поддержала претензии в адрес правительственной «первой кнопки». Причем, это не первое заявление посла, которое подрывает позиции правящей партии. Ранее она призывала не допустить «дискриминации американских компаний» в связи с попытками стран Европейского союза, включая Польшу, принять «цифровой налог» с таких интернет-гигантов, как Google, Amazon, Facebook, Apple. Действия Мосбахер можно было бы воспринимать в качестве обычного отстаивания бизнес-интересов США, но вмешался коронавирус и много стало меняться.

Польская газета Rzeczpospolita, считающая ситуацию с эпидемией в Соединенных Штатах «новым Вьетнамом для американцев», допускает следующее: «Если Джо Байден действительно победит на президентских выборах, он наверняка приостановит решительность внешней политики Трампа, которая была до некоторой степени выгодной для Польши. Байден показал свой примирительный характер по отношению к России и Китаю, когда работал с Бараком Обамой. Теперь, когда Америке нужно зализывать свои раны, его уступчивость, вероятно, станет еще больше. Это повторение президентства Джимми Картера, только в квадрате. Польша должна подготовиться к этому». Иными словами, поляки начинают допускать, что пандемия стимулирует американцев оставить Европу, что создаст своего рода геополитическим вакуум. А кто его заполнит? Когда в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена приземлился советский транспортник Ан-225 «Мечта» («Мрiя») с грузом медицинских средств и оборудования из Пекина, который встречали председатель совета министров Польши Матеуш Моравецкий и несколько тысяч энтузиастов, оживились польские синологи.

По мнению профессора Богдана Гуральчика, из нынешнего «хаоса появится что-то совершенно новое, новая мировая головоломка, новый порядок» и «Польша, расположенная в центре между Россией и Германией, в первый раз может на самом деле победить в этой локации», которая «всегда была проклятием для нас, но с точки зрения Китая — это наилучшее геополитическое положение». От Пекина ждут активизации политической игры в Европе. Признаками того видят действия Китая еще до пандемии коронавируса. Гуральчик не исключает, что прежний формат «17 + 1» (страны Восточной и Центральной Европы и КНР) может быть изменен на «27+1». Незадолго «до вспышки коронавируса Китай назначил специального министра по европейским делам, которого у них никогда не было». Важным ходом Пекина являются инвестиции в Белоруссию в размере «более 20 миллиардов долларов». Однако на пути китайского продвижения способна встать Германия. Берлин еще в начале 2019 года начал вырабатывать решения, чтобы не дать возможности Пекину перекупать немецкие компании и получать доступ к высоким технологиям. А сейчас, когда ЕС переживает из-за пандемии масштабный экономический кризис, китайские деньги могут показаться особенно соблазнительными тонущим европейским компаниям.

Учитывая, что в Польше работает немало предприятий, связанных с Германией, не исключено, что наряду с польскими фирмами и они станут предметом интереса для Китая. В этой ситуации Варшаве предлагается поддерживать альянс с США в сфере безопасности, использовать вход Китая в Европу и внимательно следить за тем, что делает Германия, от торговли с которой зависит польская экономика. Это требует грамотной политической эквилибристики от «Права и Справедливости». Но даже в случае, когда правящая партия сумеет проявить ее, не все зависит от Польши. Ведь если американцы начнут уходить из Европы, баланс сил в любом случае начнет смещаться очень сильно. А тогда Польша вместо точки схода интересов может превратиться в площадку противоборства между Берлином и Пекином.