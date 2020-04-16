Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка остается в мире крайне тяжелой — количество зараженных к утру 21 апреля достигло почти 2,5 миллионов человек, умерших более 170 тысяч — в ряде стран решили ослабить карантин.

В главных очагах распространения коронавируса — США, Италии, Испании, Великобритании — вновь запускаются производства, открываются магазины, парикмахерские, кафе. В Австрии, Германии, Польше, Чехии режим самоизоляции значительно ослаблен — люди выходят на улицы, гуляют в парках, сохраняя социальную дистанцию.

Основной причиной «перезапуска» промышленности и сферы обслуживания стала резко ухудшающаяся экономическая обстановка. Десятки тысяч предприятий обанкротились, миллионы людей остались без работы. Правительства и международные организации уже сейчас выделяют колоссальные средства на преодоление последствий пандемии. Пока ни о каком оживлении экономики говорить не приходится — необходимо сдержать падение производства и вернуться на докоронавирусный период.