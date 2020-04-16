В Турции введут комендантский час в 31 провинции страны
Правительство Турции введет комендантский час сразу в 31 провинции страны.
Южный Судан может не справиться со вспышкой коронавируса — ВВС
Гуманитарные агентства предупредили, что хрупкая система здравоохранения Южного Судана может полностью разрушиться, если в стране продолжит распространяться коронавирус.
Падение ВВП Латвии в 2020 году может составить более 10% — ЦБ
Падение ВВП Латвии в 2020 году может составить более 10%. Об этом сообщил глава Банка Латвии Мартиньш Казак в интервью программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».
В Омане от COVID-19 скончался еще один человек
В министерстве здравоохранения Омана объявили о новом случае смерти от COVID-19.
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
На Украине хотят продлить карантин, ослабив при этом некоторые ограничения.
Премьер-министр Австралии заявил о повороте ситуации с COVID-19
Австралия подошла к поворотному моменту в ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает 21 апреля Nine News.
Министр здравоохранения Грег Хант отметил, что в течение девяти дней подряд рост выявленных случаев составляет менее 1%.
Индонезия получила тысячи наборов для проведения тестов на COVID-19
В общей сложности 50 000 наборов для проведения тестов на COVID-19 были импортированы в Индонезию из Южной Кореи, сообщает Antara.
В Италии решили доиграть футбольный сезон
Совета лиги итальянской футбольной Серии А принял решение доиграть сезон 2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.
В КНДР возобновили занятия в школах и вузах
Студенты высших учебных заведений и ученики старших классов в КНДР приступили к занятиям после длительных каникул. Об этом сообщается на информационном северокорейском портале Naenara.
В США выявлено более 780 тыс. заражений коронавирусом
Американские специалисты зафиксировали более 780 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Такие данные приводит 21 апреля Университет Джонса Хопкинса.
Около 60 граждан Южной Осетии планируют вернуться из РФ на родину
В консульское агентство МИД Южной Осетии в Северной Осетии 60 граждан обратились с просьбой помочь вернуться на родину. Об этом 21 апреля рассказал министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев во время заседания штаба борьбе с распространением коронавируса.
Автор теории «черного лебедя» назвал опасные последствия коронавируса
Новая коронавирусная инфекция может оказаться куда опаснее, чем считалось раньше, заявил в интервью РБК американский экономист, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб.
В США призвали к поддержке мировых продовольственных программ
Четыре американских сенатора — республиканцы и демократы — призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра сельского хозяйства Сонни Пердью оказать поддержку международным продовольственным программам на фоне пандемии коронавируса. О письме сенаторов сообщила газета The Hill.
В Колумбии поблагодарили Турцию за помощь в борьбе с коронавирусом
Власти Колумбии поблагодарили Турцию за предоставление 250 больничных коек для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
На Украине за сутки выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 415 новых случаев заражения коронавирусом.
Из Южной Кореи в США доставили 500 тыс. тест-систем на коронавирус
18 апреля в американский штат Мэриленд было доставлено 500 тыс. наборов для диагностики коронавируса из Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Около половины жителей РФ ожидают обострения в мире после пандемии
Отношения основных мировых держав обострятся после пандемии коронавируса, так считают 48% жителей России. Столько же считают, что мир уже не будет прежним, следует из данных опроса холдинга «Ромир».
Россия является страной, где более всего ожидают усиления конфронтации в мире. Вероятным такой сценарий также считают 45% жителей Южной Кореи, по 38% жителей Германии и Швейцарии.
Научный институт в Париже предупредил о второй волне эпидемии COVID-19
По оценкам научного института в Париже L'Institut Pasteur, к 11 мая 2020 года коронавирусом заразится менее чем 6% жителей Франции, а этого уровня недостаточно, чтобы избежать второй волны эпидемии, передает BFM TV.
Korean Air организует спецрейс для эвакуации сограждан из Москвы
25 апреля южнокорейская авиакомпания Korean AIr организует чартерный рейс для эвакуации сограждан из столицы России. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в РФ.
В Кении обеспокоены возобновлением работы судов во время пандемии
План по открытию кенийских судов, не оборудованных средствами видеоконференцсвязи, встретил противодействие со стороны судей и магистратов. Они потребовали, чтобы все помещения были дезинфицированы, а количество сотрудников, которым разрешено одновременно находиться внутри здания, регулировалось.
Минздрав Ирана получил бюджетные ассигнования для борьбы с COVID-19
18 апреля высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения Ирана заявил, что планово-бюджетная организация предоставила 7 миллионов долларов для борьбы со вспышкой коронавируса.
Во Франции предложили перенести второй тур муниципальных выборов на год
В то время как перспективы проведения второго тура муниципальных выборов во Франции продолжают отодвигаться, кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани выступает за перенос голосования на март 2021 года, передает BFM TV.
В Турции от COVID-19 скончались еще 123 человека
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил 123 новых смертельных случая от COVID-19.
Трамп заявил о скором создании «революционного» теста на коронавирус
В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп 20 апреля в ходе брифинга в Белом доме.
Иран представил шесть продуктов против COVID-19
Международный комплекс технологий и инноваций Университета медицинских наук имени Шахида Бехешти представил шесть продуктов иранского производства для профилактики и лечения коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 апреля.
Во Франции подняли тему продовольственной безопасности
Кризис, связанный с эпидемией коронавируса, подчеркивает уязвимость поставок сельскохозяйственной продукции и поднимает тему продовольственного суверенитета Франции, сообщает Le Figaro.
В Иране 65% медсестер активно борются с COVID-19
20 апреля заместитель министра здравоохранения заявил, что свыше 80 тысяч медсестер, что составляет 65 процентов всех медсестер в государственном секторе, находятся «на передовой линии борьбы с коронавирусом, непосредственно осуществляя уход за больными». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 40 человек
За последние 24 часа, согласно статистике Агентства общественного здравоохранения Швеции, в стране были зарегистрированы еще 40 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего, по данным властей, погибли 1 580 человек. Об этом 20 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.
Иран готов экспортировать оборудование для борьбы с коронавирусом
19 апреля вице-президент Ирана по науке и технологиям заявил, что иранские наукоемкие предприятия произвели наборы для обследования и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения коронавируса, и в настоящий момент на повестке дня стоит вопрос об экспорте данных средств для борьбы с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Коронавирус унёс жизни свыше 170 тыс. человек по всему миру
На сегодняшний день в мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило 2,484 млн. Такие данные публикует Университет Джонса Хопкинса.
На 21 апреля от коронавируса и его последствий скончались свыше 170,7 тыс. человек. При этом больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии (24,1 тыс. умерших пациентов), Испании (20,8 тыс. человек) и Франции (20,2 тыс. человек).
Швеция выходит на плато по количеству умерших от COVID-19 — Sveriges Radio
Согласно последним данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, по состоянию на 20 апреля в стране от коронавирусной инфекции погибли 1 580 человек. Это является увеличением на 40 человек с момента последнего обновления данных за суточный период. Таким образом, Швеция находится на плато, которое продолжается уже почти 2 недели. Об этом 20 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.
Ассоциация мэров Франции просит возложить венки по случаю Дня Победы
Ассоциация мэров Франции в связи с пандемией предложила каждому мэру возложить венок у подножия памятника города 8 мая по случаю празднования 75-летия Дня Победы над нацизмом в Европе во Второй мировой войне в 1945 году, передает BFM TV.