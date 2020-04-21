Сеул, , 07:27 — REGNUM Со стороны КНДР не исходит необычной активности, которая могла бы подтвердить сообщения о проблемах со здоровьем у лидера Ким Чен Ына, сообщили 21 апреля в пресс-службе администрации президента Южной Кореи.

«Мы не можем ничего подтвердить, в Северной Корее нет никаких признаков необычной деятельности», — цитируют в ведомстве официального представителя президента Южной Кореи Кан Мин Сока.

Ранее в западной прессе распространили сообщения о серьёзном ухудшении здоровья Ким Чен Ына в связи с перенесённой им хирургической операцией.

Кроме того, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 16 апреля сообщало, что лидер КНДР впервые за многие годы не принимал участия в торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

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