Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защищать рабочие места наших ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Трамп.

По данным, опубликованным на сайте Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения новым коронавирусом на территории США составило 786 968, число летальных исходов среди больных с COVID-19 достигло 42 308.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению президента США Дональда Трампа, американские медики в настоящее время испытывают 72 метода борьбы с заболеванием COVID-19.

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