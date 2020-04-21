Дамаск, , 00:50 — REGNUM Вооруженные силы Сирии нанесли артиллерийские удары по боевикам из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб, сообщает портал Al-Masdar.

По его данным, сирийские войска неоднократно предупреждало, что не собирается терпеть концентрации террористов в районе города Афис провинции Идлиб. В таком случае наличие крупных группировок боевиков несет опасность для войск Сирии на юге и востоке провинции. Согласно позиции правительства Сирии, скопление боевиков в окрестностях Афиса нарушает договоренность о режиме прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля боевики из «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Курса в провинции Идлиб.

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