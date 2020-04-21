Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты остаются приверженными позиции, в соответствии с которой приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может привести к введению санкций против неё, заявила 20 апреля журналистам глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Мы уверены, что (президент Турции Тайип) Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию», — сказала она.

Ортэгус напомнила, что в США действует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), статьи которого может нарушить поставка комплексов С-400 в Турцию.

Кроме того, подчеркнула представитель Госдепа, сделка остаётся крупной помехой в двусторонних отношениях США и Турции и в отношениях в рамках НАТО.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщал, что Анкара приобрела российские комплексы С-400 в связи с тем, что в Вашингтоне отказали в поставке средств противовоздушной обороны своему партнёру по НАТО.

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