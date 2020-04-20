20 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 21:43 — REGNUM В весьма непростой экономической ситуации в Японии газета северного острова этой страны «Хоккайдо симбун» озаботилась положением соседей — Сахалинской области России. При этом, сообщая о том, что развитие области «резко затормозилось», автор статьи «Двойной удар по экономике Сахалина: обвал цен на нефть и новый коронавирус. Перенос крупных проектов и влияние на развитие северных территорий (российских южных Курил — А.К.)» Синъя Хосокава сообщает: «В этом году областная администрация и правительство России планировали инвестировать в развитие Курил рекордную сумму — 7,4 миллиарда рублей. Примерно 80% бюджета должна была взять на себя сахалинская администрация, однако, если кризис затянется, бюджет может быть урезан».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Да, пандемия и связанные с ней различного рода ограничения, по всей видимости, неизбежно скорректируют планы финансирования социально-экономического развития русских Курил, которое, к явному разочарованию Токио, свидетельствует о том, что ни о каком «возвращении» или «передаче» входящих в состав РФ островов и речи быть не может.

Сахалин Sakhalin.gov.ru

Удивляет другое. Откуда столь пристальное внимание к региональному развитию российских территорий в обстановке кризисных явлений в самой Японии. Дабы далеко не ходить, приведем недавнее заявление министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, который предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны. И это мнение не дилетанта — Мотэги пришел на пост главы внешнеполитического ведомства, имея немалый опыт руководства министерством экономики, торговли и промышленности.

«Влияние на международную экономику, а также экономику Японии крайне серьезное, мировая экономика оказалась перед лицом сильнейшего кризиса со времен войны», — сказал глава японского МИД. По данным агентства Киодо, японское правительство утвердило пакет антикризисных мер в размере 117,1 триллиона иен (около 1,09 триллиона долларов). Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно. Ибо только безработица в Японии, по расчетам специалистов, возрастет до 2,72% в четвертом квартале.

Наиболее чувствительным будет удар по японскому экспорту. Ибо Япония — страна с экспортно ориентированной экономикой, и сокращение продаж японских товаров вовне существенно влияет на ее экономическое благополучие. В марте 2020 года японский экспорт снизился максимальными темпами с июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру. Как сообщило министерство финансов страны, показатель упал на 11,7% в годовом измерении, до 6,36 трлн иен ($59 млрд). Аналитики же в среднем прогнозировали сокращение на 10,1%.

Ниже приводятся опубликованные INTERFAX.RU основные данные, характеризующие падение японского экспорта, которое продолжается уже 16 месяцев подряд.

Продажи за рубеж транспортного оборудования рухнули на 18,2%, в том числе легковых автомобилей — на 13,9%, машиностроительного оборудования — на 17,9%. Экспорт в США в марте упал на 16,5%, максимальными темпами с апреля 2011 года, в Китай — на 8,7%, в Гонконг — на 14,2%, в Южную Корею — на 10,4%, в Россию — на 24,9%.

Снижается и объем импорта товаров в Японию. В марте Япония сократила закупку топлива на 11,6%, в том числе углеводородов — на 8,3% и СПГ — на 13,5%. Импорт одежды и аксессуаров уменьшился на 4,6%, компьютерного оборудования — на 9,3%.

Поставки в Японию из Китая в марте сократились на 4,5%, импорт из Гонконга рухнул на 84,3%, из Южной Кореи — снизился на 4,7%, из Германии — на 19%, из Великобритании — на 17,7%, из России — на 15%.

«Как экспорт, так и импорт, вероятно, продолжат снижаться в апреле и далее, поскольку работа многих предприятий приостановлена из-за коронавируса, при существенном ослаблении глобальной производственной активности в целом», — прогнозирует аналитик Dai-ichi Life Research Institute Такэси Окуваки.

Неуклонно сокращается товарооборот между Японией и нашей страной. По сообщению ТАСС со ссылкой на японское министерство финансов, в первом квартале нынешнего года падение составило примерно 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года под влиянием уменьшения спроса и различных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. По данным министерства, существенно сократились поставки российских сырьевых товаров, японских автомобилей и другого оборудования.

Владимир Путин и Синдзо Абэ посещают автозавод Mazda во Владивостоке Kremlin.ru

Рассчитывать на расширение или хотя бы восстановление товарооборота России с Японией в обозримом будущем едва ли возможно. На прошлой неделе Международный валютный фонд предупредил, что глобальный ВВП в 2020 году может сократиться на 3% по сравнению с предыдущим годом под влиянием падения спроса и карантинных ограничений в ведущих странах мира. Однако есть и более пессимистичный прогноз спада мировой экономики на 4—5%.

Лидеры России и Японии любят говорить о взаимодополняемости экономик наших соседних стран. И это в известной степени справедливо. При добросовестности партнеров, неукоснительном выполнении ими контрактных обязательств российско-японские экономические связи могли бы вновь выйти на уровень советско-японских отношений, когда Япония оспаривала с ФРГ первое-второе места в торговле СССР с капиталистическими странами. И этому не мешали искусственно созданные политические препоны, ибо речь шла о выгодном обеим странам взаимодействии. Переживаемые трагические события должны позитивно сказаться и на российско-японских отношениях, ибо именно сплочение и объединение усилий в борьбе с выпавшим на нашу долю испытанием помогут с честью его преодолеть.

В наши дни политологи и футурологи предсказывают, что обрушившаяся на человечество вирусная напасть может и должна изменить наш мир, способствовать осознанию народами и их правительствами хрупкости жизни на Земле, необходимости пересмотреть отношение людей к природе, скорейшему прекращению конфронтации, ведущей в прямом смысле слова к уничтожению планеты. Очень хотелось бы верить, что так и произойдет…