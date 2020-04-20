Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM В седьмом павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга разворачивают временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. На площади 11 тысяч кв. метров разместят до 1000 коек для лечения пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет возможности лечиться дома. Об этом вечером 20 апреля официально сообщили в Смольном.

«Ленэкспо», на переднем плане — 7-й павильон Lenexpo.ru

«Этот вариант размещения будет востребован у людей, проживающих с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение», — заявили городские власти.

Напомним, ранее приказом комздрава Петербурга было разрешено оставлять больных с легкой формой заболевания коронавирусом на домашнем лечении.

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Площади в «Ленэкспо» предоставлены для временного госпиталя безвозмездно в результате переговоров губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Газпром контролирует предприятие, управляющее выставочным комплексом.

В настоящее время идет монтаж оборудования. В павильоне будут смонтированы модульные перегородки, чтобы создать для пациентов боксы на 1−2 человека. Для персонала появится санпропускник для разделения «грязных» и «чистых» потоков.

К койкам будет подведен кислород, госпиталь оснастят диагностическим оборудованием, в том числе компьютерными томографами.

Все работы согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и комитетом по здравоохранению.

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Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 1846 случаев заражения. Умерли восемь человек. Выздоровели 253 человека.

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