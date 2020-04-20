Рим, , 19:13 — REGNUM Нынешний экономический кризис приведет к закрытию многих компаний и оставит большое количество граждан без работы, власти должны обеспечить таких граждан «универсальными (общими) пособиями«, заявил в понедельник, 20 апреля, лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти.

Реализовать такую идею можно и нужно только на уровне ЕС, лишь вместе страны Евросоюза могут справиться с этим вызовом, отметил политик.

Оппоненты либералов отмечают, что традиционно «проевропейская» Демократическая партия пытается остановить падение уровня доверия к ЕС и к идее евроинтеграции: за выход из Евросоюза, по данным социологов, сейчас выступает уже почти половина граждан Италии.

Ранее основатель еще одной правящей партии Италии (входит в коалицию с либералами), популистского «Движения 5 звезд» Беппе Грилло заявлял, что власти страны должны гарантировать «универсальный базовый доход» всем её гражданам вне зависимости от их материального положения.