Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Тед Круз внес на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о санкциях против Китайской Народной Республики по COVID-19. Об этом сообщается на личном сайте Конгресса США.

Законопроект называется Ending Medical Censorship and Cover Ups in China Act of 2020. Если законопроект будет принят, то президент США будет обязан составить список лиц, которые препятствуют свободе слова и работе социальных сетей в КНР, в том числе в контексте информации эпидемиологического характера.

Набор санкций стандартный: блокировка активов этих лиц на территории США, а также визовые ограничения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп несколько дней назад начал возлагать ответственность за появление нового коронавируса на Китай. Также Трамп заявил, что Китай дезинформировал мировое сообщество о масштабах эпидемии, из-за чего западные страны не смогли адекватно подготовиться к пандемии.