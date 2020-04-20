Бишкек, , 19:02 — REGNUM Правительство Киргизии готовит предложения по смягчению требований режима ЧП, если произойдет улучшение эпидемиологической ситуации. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 апреля, передает пресс-служба главы государства.

Читайте также: Президент Киргизии приказал расширить зону режима ЧП и комендантского часа

По его словам, изменения могут затронуть деятельности некоторых субъектов предпринимательства на территориях, где введено чрезвычайное положение.

«После каждого кризиса наступает развитие. Для этого мы должны рационально использовать новые возможности, время задуматься над этим вопросом», — подчеркнул Жээнбеков.

Читайте также: ¾ работавших граждан Киргизии лишились заработка из-за коронавируса