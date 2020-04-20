Москва, , 19:02 — REGNUM Минюст разрабатывает законопроект, закрывающий лазейку для возможного выезда ограниченных в праве выезда должников через Белоруссию. Об этом сообщается на сайте министерства.

На границе Dpsu.gov.ua

Поправки вносятся в закон «Об исполнительном производстве», а именно в статью, предусматривающую обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации между судебным приставом-исполнителем и МВД России.

Законопроект предусматривает обмен информацией о применении и снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации между судебным приставом-исполнителем и МВД России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России действует ограничение на выезд за границу для должников. Порог долга составляет до 30 тыс. рублей.