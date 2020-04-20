Москва, , 18:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об это сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся борьбы с распространением пандемии коронавируса. Мадуро выразил Путину признательность за оказываемую российской стороной помощь, включающую поставку тест-систем.

Также Путин и Мадуро отметили важность принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с пандемией. Особенно это касается отказа от одностронних санкций в условиях пандемии и создания «зелёных коридоров», свободных от торговых войн и санкций, для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Напомним, что с этой инициативой выступил российский лидер Владимир Путин.