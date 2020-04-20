Бишкек, , 18:29 — REGNUM Правительство Киргизии сняло запрет на экспорт защитных масок и респираторов немедицинского назначения в страны-участницы Евразийского экономического союза, ранее введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

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Отмечается, что сделано это для оказания поддержки государствам-членам ЕАЭС в борьбе с распространением коронавируса и киргизстанским предпринимателям, занимающимся производством защитных масок.

Власти Киргизии приняли решение об отмене запрета после заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходившего 14 апреля 2020 года, на котором главы государств-членов ЕАЭС договорились о необходимости сохранять принцип свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продовольствие, медицинское оборудование и препараты, а также средства индивидуальной защиты.

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