Варшава, , 17:51 — REGNUM Настоящий переполох в польском сегменте интернета вызвало сообщение в Твиттере главного редактора журнала «Liberté!», главы совета фонда «Открытый диалог» Лешека Язджевского. Он призвал польскую оппозицию в случае поражения на президентских выборах, прибегнуть к «майдану» по типу украинских событий 2014 года.

«Пожалуй, единственный способ повернуть Польшу с антидемократического пути — это победа оппозиции на выборах, организованных при нарушении закона и Конституции. А если нет — то остается только Майдан», — приводит слова журналиста «Польское радио».

Как полагает Язджевский, оппозиция имеет достаточно сил для такого сценария. «Имея нужные ресурсы, мы можем практически всё», — написал он.

Выборы президента Польши назначены на 10 мая, в случае необходимости второго тура, он пройдёт 24 мая. В связи с эпидемией коронавируса, были предложения о переносе выборов на более поздний срок, но согласно польской Конституции, это невозможно. Сеймом (нижней палатой парламента) Польши было принято решение о проведении выборов дистанционно — посредством почты.

Согласно всем опросам общественного мнения, абсолютным фаворитом предвыборной гонки является действующий президент Анджей Дуда, представляющий праволиберальную евроскептическую партию «Право и Справедливость». Оппозиционная проевропейская «Гражданская коалиция» предпринимает попытки сорвать выборы. Кандидат от оппозиции Малгжата Кидава-Блоньска призывала к бойкоту выборов, а леволиберальное большинство в верхней палате парламента предпринимает попытки затянуть процедуру утверждения порядка дистанционных выборов.