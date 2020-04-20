Москва, , 17:33 — REGNUM Российский истребитель Су-35 над Средиземным морем не позволил самолёту-разведчику США подойти к объектам России в Сирии, сообщает 20 апреля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Речь идёт о жалобах военного ведомства США на «жёсткий перехват» разведывательного самолёта Boeing P-8A Poseidon российским истребителем над Средиземным морем.

«19 апреля 2020 г. около 15:00 российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом на российские военные объекты в Сирийской Арабской Республике. Для идентификации цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО авиабазы «Хмеймим… Летчик российского истребителя после сближения идентифицировал бортовой номер и принадлежность самолета к ВМС США, и взял его на сопровождение. После изменения американским самолетом-разведчиком курса полета от российского военного объекта, истребитель вернулся на аэродром вылета», — уточнили в военном ведомстве России.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон обвинил российского лётчика в «опасных и непрофессиональных» манёврах возле Boeing P-8A Poseidon, из-за которых он попал в зону турбулентности.

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