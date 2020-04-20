20 апреля 2020 | Время чтения 12 мин

Тактика грубого информационного нажима могла бы принести плоды при двух условиях. При сохранении безраздельной гегемонии американских СМИ в мировом информационном поле. И при консолидированном двухпартийном единстве стоящего за ними делового и политического официоза. Но если первое условие, пусть и с оговорками, еще присутствует, хотя при сильно поколебленной гегемонии сегодня можно говорить лишь о существенном преобладании, то второе условие не выполняется. От слова совсем. Отсюда и результат.

Владимир Павленко, , 17:24 — REGNUM



Дональд Трамп вводит санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В той упрямой настойчивости, с которой США пытаются атаковать Китай по фейковому вопросу о «занижении» количества заболевших коронавирусом и жертв эпидемии, угадывается глубокий и далеко идущий подтекст. Идет очень крупная и важная игра, причем, глобальная, и удача в этой игре, судя по всему, не на стороне Дональда Трампа, вопреки его «фартовой» фамилии. Иначе с чего было бы американскому президенту набрасываться на американских же журналистов, пытаясь доказать им недоказуемое: что без малого уже миллион заболевших в США это меньше, чем 85 тыс. в Китае. И что 4,6 тыс. летальных исходов в Поднебесной своей численностью превышают уровень смертности в Америке, переваливший на пятый десяток тысяч человек.

Еще Трамп «наехал» на губернаторов, обвинив их в неспособности применять «лучшие в мире» американские тесты, которые-де «спасут планету». И, разумеется, запустил очередной пучок критических стрел в Китай. «Китайские власти должны понести ответственность, если выяснится, что Пекин сознательно скрывал данные о коронавирусе», — подкрепил свое недовольство Трамп на брифинге в Белом доме, оправдывая известную истину, что наступление это лучшая оборона. Ибо тема коронавируса, точнее, вопиющей неготовности властей США к эпидемии, медленно, но уверенно продвигается в «топы» президентской кампании, в которой из-за этого наблюдается некое подобие перелома, и инициатива начинает переходить к Джозефу Байдену. И это несмотря на то, что позицию Трампа разделили некоторые иностранные сателлиты США, например министр экономического сотрудничества и развития Герхард Мюллер и глава МИД Австралии Марис Пейн.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем в самих США, даже в рядах тех, кто требует призвать Китай к ответу, в отношении политики Белого дома и действий Трампа в условиях эпидемии существуют определенное раздражение и скепсис. Агентство Bloomberg, принадлежащее экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, снявшему свою кандидатуру с демократических праймериз в пользу Байдена, еще месяц назад публиковало пророческий материал своего колумниста Холла Брэндса. Это весьма непростой автор, имеющий тесные связи с Ассоциацией Генри Киссинджера и alma-mater крупного бизнеса США — Американским институтом предпринимательства (AEI), связанным с такими видными фигурами неоконсервативного истеблишмента, как супруги Чейни и идеолог «глобальной демократической революции» Майкл Ледин. Не питая симпатий к Китаю и обвиняя правящую КПК с позиций американского официоза в «необоснованности претензий на глобальное доминирование», Брэндс, однако, признавался, что еще меньше оснований (хотя и больше «понтов») на сохранение своего лидерства наблюдаются у США. И перечислял весь спектр ошибок Трампа, масштаб которых требует воспроизведения, чтобы было понятно, как они оцениваются в Америке, и почему политические акции действующего хозяина Белого дома так резко покатились вниз:

попытки скрыть от общественности серьезность эпидемиологической ситуации и последовавшего за ней экономического кризиса;

неумение разговаривать с людьми и незнание, как своевременно донести до них необходимую и точную информацию, что привело к утрате в обществе доверия к руководству страны;

неспособность грамотно использовать фору, полученную благодаря относительно раннему решению об ограничении поездок;

упрямство в заблуждениях, неумение признавать и исправлять допущенные ошибки;

неготовность результативно взаимодействовать с международными партнерами (за этим тезисом скрываются спесь и попытки диктата, оттолкнувшие от Трампа, например, европейских сателлитов США).

Собственно, все это вкупе с ущемленным самолюбием, неспособным воспринимать никакую критику, и комплексом «непризнанного гения» американский президент и продемонстрировал на брифинге, вызвав у журналистов откровенное раздражение. И тем самым ясно показал, что те советы, которые Брэндс дал ему месяц назад, явно не являющиеся плодом только его мыслей, а отражающие позицию определенных кругов и отнюдь не сторонников глобализма по Байдену, ему — «не в коня корм». Что за советы? Они не менее важны, чем анализ ошибок Трампа, поэтому воспроизведем и их. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что в Белом доме к ним не прислушались и двинулись своим путем:

возглавить усилия «большой семерки» по разработке вакцины и преодолению последствий пандемии;

взять на себя «ручное управление» региональными и местными властями штатов и ответственность за рекомендуемые им меры по борьбе с вирусом;

предложить такую концепцию борьбы с эпидемией, которая не ограничивалась бы запретительными мерами, а отвечала бы демократической традиции;

выйти из информационной изоляции и не уступить Китаю борьбы за образ постэпидемического будущего (который, как надо понимать, Америка сейчас начисто проигрывает китайской концепции «единой судьбы человечества»).

Ничего этого сделано не было, отсюда и вопиющие провалы, которые самым примитивным образом, «шитым белыми нитками», информационный рупор Белого дома пытается прикрыть «переводом стрелок» с собственной больной головы на других, кто «назначен виновными». В первую очередь на ВОЗ и Китай. Такая тактика в информационной войне могла бы принести плоды при двух условиях. При сохранении безраздельной гегемонии американских СМИ в мировом информационном поле. И при двухпартийном консолидированном единстве стоящего за ними делового и политического официоза. Но если первое условие, пусть и с оговорками, еще присутствует, хотя при сильно поколебленной гегемонии сегодня можно говорить лишь о существенном преобладании, то второе условие не выполняется. От слова совсем. Отсюда и результат. Истеблишмент США расколот и предвыборной борьбой, и фигурой самого Трампа, и шлейфом скандалов, с которыми связано его четырехлетие, и, самое главное, провалами в противовирусной борьбе. Очень скоро Трамп и Байден сойдутся лицом к лицу. И с учетом ситуации, вопросы, главный из которых «почему?», будет задавать оппонент главы Белого дома. А его хозяин вынужден будет на эти вопросы отвечать (именно по этой схеме, как помним, разворачивались дебаты на Украине, где кандидат Зеленский вопросы задавал, а еще пока президент Порошенко на них не мог ответить, периодически переходя в отчаянные и безнадежные «психические атаки»). Что это за вопросы? Никакого секрета они не составляют:

вот эти почти 800 тыс. заболевших и более 40 тыс. умерших — это и есть «America first»? Если это не брутально оригинальное прочтение «лидерства», то кто в случившемся виноват? Можно ли было всего этого избежать? И что с ним делать?

как жить дальше и за чей счет восстанавливать экономику — не корпорациям, а микро-, мелкому и среднему бизнесу — прежде всего занятость, и это при нынешних 17 млн новых, «вирусных» безработных?

И т. д.

Трамп будет обвинять Китай, американские СМИ, своих «несознательных» сограждан. Будет рассказывать про «лучшие в мире вакцины». Байден же станет рубить его на корню все тем же «Почему?». В том числе, почему Трамп, будучи президентом, так легкомысленно отнесся к предупреждениям разведки — в ноябре и январе?

Джозеф Байден Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate

В этой ситуации ни украинский компромат на Байдена, ни даже китайский, если Трампу его удастся раздобыть, могут не сработать. Конечно, действующий президент — опытный политик и хороший полемист. Но против «лома» фактов нет приема. Если, конечно, нет другого «лома» уже других фактов. Кто берется предсказать, что произойдет за оставшиеся до выборов полгода? В каком эпидемиологическом, экономическом и социальном состоянии США подойдут к началу ноября? Естественным будет развитие событий, или проявят себя некие рукотворные факторы? Раздавать прогнозы — неблагодарное дело, но вариант, при котором Трамп разделит судьбу другого президента-миллиардера Герберта Гувера, проигравшего в 1932 году «выборы второго срока» Франклину Рузвельту под грузом «ответственности» за Великую депрессию, в которой главным виновным был не он, на сегодня вполне реален.

Ну и применительно к китайско-американским отношениям следует сказать еще и вот о чем. Неуклюжесть и дилетантизм Трампа в международных делах нигде не проявляется настолько откровенно, как в случае с давлением на КНР. То, как настырно и последовательно не только президент, но и вторящий ему американский истеблишмент муссируют тему «ответственности КПК», — лакмусовая бумажка их крайнего примитивизма. Нападая на правящую партию в расчете на воссоздание мизансцены завершающего этапа прошлой холодной войны, они уповают на повторение Китаем ошибок и судьбы Советского Союза. И наглядно демонстрируют твердолобость американского антикоммунизма в его маккартистском, плебейско-зоологическом обличье, неспособного распознать внутри коммунизма определенные нюансы. «Перестройка» в СССР принесла Западу успех только потому, что его давление на советское руководство пришлось на фазу раскола и внутренней в нем борьбы. И попало с этой борьбой в резонанс. С Китаем же все обстоит иначе, и Трамп со своим давлением опоздал как минимум на восемь, а то и на десять-двенадцать лет. Перемены, связанные с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина, были непростыми, особенно на стадии подготовки этого транзита власти. И только в видимой части политической жизни готовились начиная с 2007 года. А в реальности — еще раньше. И когда транзит наконец состоялся, нынешняя игра Трампа уже оказалась проигранной задолго до ее начала и даже до появления на политической арене самого Трампа. Поэтому будь нынешний американский президент и его команда дальновидней и просто умней, они бы эту игру и не начинали бы. Хотя, нет сомнений, что их об этом предупреждали, да они не послушались и «поперли буром».

Нет сейчас в китайской элите раскола, на котором можно было бы сыграть, а есть группы. И тренды, главным из которых является очень тонкий и гибкий, поэтапный пересмотр системы политической наследственности, внедренной Дэн Сяопином, в пользу централизованного, вертикально-интегрированного партийно-политического руководства. С персональной системой власти и ответственности. Обратим внимание, читатель: кто в руководстве КПК и КНР обнародовал уточненную информацию о количестве жертв коронавируса в Ухане, скорректированную на 1,3 тыс. погибших, которую некоторые, особо жадные до сенсаций СМИ попытались выставить «доказательством» сокрытия информации? Это было проделано руководящей рабочей группой ЦК КПК по борьбе с коронавирусом, которая была создана 25 января главным органом Политбюро ЦК — Постоянным комитетом (ПК). Возглавивший рабочую группу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян тогда, в тот же день, вылетел в эпицентр эпидемии Ухань, чтобы на месте изучить обстановку и принять соответствующие меры.

В Китае Алексей Попов © ИА Красная Весна

Внимательный наблюдатель заметит, что общая идеология противодействия инфекции с самого начала принадлежала именно Посткому Политбюро во главе с Си Цзиньпином, от которого исходили все руководящие указания; рабочая группа же — чрезвычайный исполнительный орган по выполнению поручений Посткома, перед которым она отчитывается. Строго «по команде», ибо возглавляющий ее премьер Госсовета является членом Посткома, в котором председательствует Си Цзиньпин. Следовательно, коррективы внесенные рабочей группой в статистику эпидемии в Ухане лишь укрепляют позиции КПК, ЦК, Политбюро и Посткома, ибо находятся в русле руководящих указаний. Ответственность за ошибки в статистике, которые безусловно являются технической погрешностью, в этой ситуации, согласно существующей властной иерархии, возлагаются именно на рабочую группу, которую Постком, получается, «поправил».

Слабость понимания специфики партийно-государственного руководства страной, структуру которого КНР унаследовала от СССР, всегда отличала мыслящих прямолинейно американских руководителей, которые, например, в свое время сильно комплексовали и затруднялись тем, что переговоры с президентом США ведет Генеральный секретарь ЦК КПСС, а не председатель Президиума Верховного Совета СССР. Советская сторона в итоге устранила взаимное непонимание, когда Л. И. Брежнев в июне 1977 года, через пять лет после начала интенсивных советско-американских контактов, совместил эти посты.

Так что, желая каким-то образом поколебать позиции Си Цзиньпина и развернув для этого международную пропагандистскую кампанию, Трамп на самом деле их лишь укрепил. А в фокус международного внимания вместо этого поставил статистические погрешности, допущенные представителями «туаньпай» — неформальной внутрипартийной группы в КПК, объединяющей выходцев из КСМК — Коммунистического союза молодежи Китая, то есть китайского комсомола. Который, в отличие от советской традиции, в своей деятельности куда более самостоятелен и менее зависим от КПК, чем советский ВЛКСМ от КПСС. Вследствие этого группа «комсомольцев» в КПК, из среды которых вышел экс-руководитель КСМК Ли Кэцян (1993 — 1998 гг.), традиционно более лояльно относится к контактам с западными партнерами, чем представители традиционного партийного истеблишмента, с которым неразрывно связан Си Цзиньпин.

Ли Кэцян Kremlin.ru

По всему по этому не оправдаются и, более того, обернутся противоположностью любые попытки США давить на Китай с помощью санкций; всякий раз, вместо внутренних трений, они будут приводить к консолидации руководства и усилению в нем центростремительных, вертикальных тенденций. Пусть американские политические стратеги на этот счет не заблуждаются. Гораздо большего можно достичь с помощью честного и равноправного диалога, и именно такой подход, кстати, существенно повысил бы шансы Трампа на переизбрание в ноябре, заставив очень сильно нервничать его главного конкурента и стоящих за ним спонсоров, тесно связанных с глобализмом. Необходимость заострить на этом внимание диктуется тем, что, по-видимому, ни в Китае, ни, кстати, в России политический официоз вовсе не горит желанием вновь иметь дело с глобалистскими «опричниками», а потому совсем не заинтересованы в фиаско Трампа и готовы договариваться. Но по-честному, не путем односторонних уступок и не друг за счет друга, пусть в Вашингтоне на это не рассчитывают и добросовестно обучаются новым реалиям.

То же самое относится и к России, где американская стратегия по старинке ориентируется на социально и идеологически близкие ей «оранжевые» элементы, всякий раз садясь в лужу с их поддержкой и портя на этом отношения с официальной государственной властью. В конце концов, пусть в Белом доме, наконец, обратятся к тем образцам здравомыслия, которые накоплены, но сегодня не востребованы американским политическим планированием. Например, перечитают завершающую главу знаменитой «Дипломатии» того же Киссинджера, где подчеркивается, что политические системы, выстроенные по схеме «лояльной оппозиции», то есть договорного чередования у власти заведомо системных политических сил, свойственны только западной политической культуре, и за пределами Запада попросту не действуют.

США, особенно в той ситуации, в которой они оказались в ходе эпидемии, нужно не хорохориться и не задирать ставки, а проявить мудрость и гибкость в сочетании с благоразумием и скромностью. Глядишь, все у них и получится.