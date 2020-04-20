Белград, , 16:51 — REGNUM Авиакомпания Air Serbia 20 апреля на безвозмездной основе перевезла еще 92 российских гражданина из Сербии и Северной Македонии, в том числе двух тяжелобольных детей. Об этом сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на своей странице в «Твиттере».

«От всего сердца благодарю сербских друзей и лично господина Ивицу Дачича, первого вице-премьера и министра иностранных дел Сербии, за неоценимую помощь при организации возвращения российских граждан в столь непростых условиях», — написал Боцан-Харченко.

При этом он отметил, что помощь соотечественникам в нынешних условиях является первоочередной задачей внешнеполитического ведомства России.

Напомним, что этот же борт вернет из России в Белград группу сербских граждан.