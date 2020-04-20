Варшава, 20 апреля 2020, 16:34 — REGNUM Оппозиция Польши и представители партии «Право и справедливость» начали переговоры о возможном переносе выборов, 20 апреля сообщает агентство Reuters.
Правительство Польши планирует провести общенациональные выборы по графику, 10 мая. Для проведения выборов в условиях эпидемии рассматриваются варианты дистанционного голосования.
Польская оппозиция считает необходимым отложить выборы на два года, но провести их в нормальном формате.
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