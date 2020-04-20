История вопроса

Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.

Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.

Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.

В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.

