Киев, 20 апреля 2020, 16:19 — REGNUM Правоохранительные органы должны разобраться с попыткой поджечь здание еврейской религиозной общины Херсона, написал депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 20 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Рабинович попросил считать его сообщение официальным депутатским запросом в МВД Украины.
В пресс-службе полиции отметили, что в данный момент эксперты изучают остатки бутылки с легковоспламеняющимся веществом, которую злоумышленник бросил в здание.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный попытался поджечь здание еврейской религиозной общины Херсона.
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