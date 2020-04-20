Киев, , 16:19 — REGNUM Правоохранительные органы должны разобраться с попыткой поджечь здание еврейской религиозной общины Херсона, написал депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 20 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня пытались поджечь синагогу в Херсоне. В ста метрах управление СБУ. Центр города», — написал он.

Рабинович попросил считать его сообщение официальным депутатским запросом в МВД Украины.

В пресс-службе полиции отметили, что в данный момент эксперты изучают остатки бутылки с легковоспламеняющимся веществом, которую злоумышленник бросил в здание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный попытался поджечь здание еврейской религиозной общины Херсона.

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