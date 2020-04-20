Дамаск, , 15:52 — REGNUM США и некоторые другие страны пытаются использовать пандемию коронавируса, чтобы достичь политических целей. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, передаёт 20 апреля агентство SANA.

«Даже в этих исключительных гуманитарных условиях они сохраняют действие санкций», — сказал Асад, осуждая отказ западных стран от снятия односторонних санкций в условиях пандемии.

Сирийский лидер добавил, что правящие круги на Западе действуют аморально. Они принимают решения в пользу небольших элитарных групп, но не в интересах своих народов.

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