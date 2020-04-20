Нур-Султан, , 15:42 — REGNUM Председатель управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана Ануар Сагымбаев уволился по собственному желанию, сообщили 20 апреля в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Отмечается, что руководитель уволился из-за состояния здоровья. Сагымбаев возглавил областное управление в августе 2019 года. До своего назначения он занимал должность заместителя начальника ведомства.

Напомним, 18 апреля уволился глава управления здравоохранения Атырауской области Казахстана Байтолла Газизов. Кроме того, 18 апреля в Алма-Ате сменился главный санитарный врач.