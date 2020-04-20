Москва, , 15:35 — REGNUM В Госдуме назвали циничным попытки США говорить об ответственности Китая за вспышку коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Снова на лицо приемы недобросовестной конкуренции в погоне за обеспечением собственного доминирования. Однако в условиях борьбы за жизни людей подобные приемы выглядят еще на порядок циничнее», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Китай отнюдь не является сообщником вируса, он так же как и другие страны стал жертвой эпидемии, уверен он.

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