20 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 14:33 — REGNUM Сразу после назначения Александра Цыбульского врио губернатора Архангельской области РБК сообщил, что в Кремле обсуждают объединение Архангельской области и НАО. Это был тест, не прошедший незамеченным. Ворчуны в соцсетях с архангельской пропиской отреагировали — «зачем это надо?». В Нарьян-Маре молча полезли на чердак за бердышами и кольчугами. По конституции РФ объединение субъектов идет через референдумы в каждом из них, поэтому его осуществление маловероятно. Но «пиши что должно, и будь что будет».

Александр Цыбульский Kremlin.ru

Архангельской области и стране такое объединение необходимо. Гораздо нужнее чем кажется.

Первая причина — лес как архангельская монокультура становится все более непредсказуемым бизнесом. Это показала зима 2019−2020 гг., когда половина зимников и ледовых переправ не встали до февраля. Если такая погода повторится в следующем году, возникнет социальное напряжение. Эту научно-техническую проблему не решить без государства, так как взять затраты на себя лесопромышленники не смогут — продукция станет слишком дорогой. Но Минвостокразвития РФ, которому в феврале 2019 года доверили Арктику, даже не обозначает эту проблему Севера России.

Кроме того, леса в области становится все меньше, а тот, что остался — все недоступнее. По словам некоторых лесопромышленников, доступного осталось лет на 15. Дотянуть дорогу до новых делянок — огромные затраты, без государства их не потянуть, но Минприроды РФ и Минвостокразития РФ также не занялись этой проблемой. Лесовосстановление, по которому область занимает одно из первых мест в России, сильно отстает от вырубок. Когда-то образуется временной зазор между вырубкой и лесовосстановлением, и тогда на почве безработицы и пустоты бюджетов области может произойти социальный взрыв.

Объединение позволит области к лесной и военно-промышленной (АПЛ тоже монокультура со своими рисками) точкам опоры добавить нефтяную и геологическую. Алмазы сейчас по перспективам рынка, числу работников и объему налогов такой точкой опоры для области не являются.

Вторая причина — в Арктике. Из нее Архангельскую область после 1991 года практически вытеснили. Сначала выделение Ненецкого национального округа в отдельный субъект, затем продажа областной доли в «Росшельфе» и «Севералмазе», передача лицензирования недропользования по НАО в Нарьян-Мар, отжатие Арктического форума, торпедирование нужного стране Белкомура, и, наконец, идея Минвостокразвития РФ определить специализацией Архангельской области в Арктике роль научно-образовательного центра. При том, что вузы есть в каждом арктическом регионе, а денег на САФУ не добавят, это выглядит как желание сделать приятно Алексею Кудрину, главному попечителю университета. Объединение позволит полноправно заявлять о своих планах в Москве и перед разработчиками арктического шельфа.

Третье и самое главное — объединение и укрепление Архангельской области необходимо стране. По вышеупомянутым причинам регион может стать слабым звеном, но земля, откуда шло освоение Русской Арктики, не должна выпасть из цепи. Самодийские народы, считающиеся единственными коренными на Севере, имеют очень глубокую историческую память. Отношения русских с ненцами и якутами уходят в глубь веков, и Архангельск с его государственным архивом с документами начиная с XVII века играет в Арктике большое символическое значение.

Вызовы России в Арктике нарастают. Москве надо быстрее признать, что концепция 1990-х, когда русские на Севере считаются «пришлыми», стимулируется их отъезд и доля в населении падает — порочна. Архангельская область с однородным русским населением — разрыв в финно-угорском шлейфе тянущемся до Урала и подпорная стена русской Карелии и подверженного норвежским влияниям Мурманска.

Укрепление Архангельской области полностью совпадает с идеями «Основ государственной политики в Арктике», рассмотренными Советом безопасности РФ и вошедшими в указ президента РФ. К сожалению, пока «Основы», скорее, декларация, так как внесенные в Госдуму законопроекты по развитию Арктики на 90% посвящены разработке шельфа.

Если стратегически объединение — в интересах страны и решит ее проблемы в Арктике, то его реализация — дело проблемное. Значительная часть жителей Ненецкого округа считает, что Архангельск снизит уровень их благосостояния. Снять такие настроения — а они именно настроения, так как сохранить потребление небольшого населения НАО после объединения — не проблема, — надо массовой интеграцией лидеров общественного мнения округа в областные структуры.

Деликатный момент — сохранение равновесия между интересами областных лесопромышленников и нефтяников, работающих в НАО. Влиятельные лесники опасаются вмешательства нефтяников в свои дела. Что при нынешних климатических рисках бизнеса маловероятно. Но гарантии статус-кво потребуются, и дать их может только Кремль — объединение того стоит.

Втягивать нефтяников надо в Северодвинск, с его уникальным опытом строительства «Приразломной» и редким по нынешним временам коллективом специалистов. Что диверсифицирует пакет заказов «Севмаша» и «Звездочки» и устранит еще одну потенциально рискованную для области ситуацию.

До апреля 2020 года объединение относилось к фантастике, но с назначением Александра Цибульского возник редкий шанс. Цибульский — единственный из архангельских губернаторов со времен Павла Балакшина, кто может с минимальными издержками осуществить решение Кремля по объединению Архангельской области и НАО.