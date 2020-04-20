Тирасполь, , 13:21 — REGNUM Сложно сказать, чем руководствовалась официальная Москва, принимая решение о выделении кредита в размере 200 млн евро Кишиневу, так как эта мера диссонирует с национальными интересами России. Об этом ИА REGNUM заявил старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков.

Напомним, что 17 апреля в Москве посол Молдавии в России Андрей Негуца подписал с руководством министерства финансов РФ соглашение о выделении Кишиневу первого транша российского кредита. Президент Молдавии Игорь Додон со своей стороны заявил, что это «первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса».

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По словам эксперта, Россия тем самым поддерживает государство, проводящее враждебную политику по отношению к независимой Приднестровской Молдавской Республике, которая не раз заявляла о своей ориентации на Россию и население которой дважды выражало путём референдума своё желание вступить в состав РФ.

«Поддержка кишиневского режима в данном контексте выглядит совершенно нелогично с точки зрения интересов России и собирания тех частей постсоветской территории, которые желают интеграции и воссоединения с Россией. Если же исходить из точки зрения собирания Молдавии и включения в нее территории Приднестровья и таким образом поддержания той власти, которая находится сейчас в Кишиневе, то тогда эта мера уже не выглядит такой странной. Но если это так, если в Кремле ставят на присоединение Приднестровья к Молдавии, на ликвидацию независимости республики и ее подчинение к кишиневскому руководству, то это очень тревожный сигнал. Это абсолютно губительная мера и для Приднестровья, и для положения России в этом Придунайском регионе», — полагает Андрей Марчуков.