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Русским людям нет никакого дела до того, приедет ли к нам на праздник Милош Земан или нет, и тем более нет никакого дела до его рассуждений по поводу даты торжеств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 20 апреля, комментируя высказывания президента Чехии.

Как сообщалось ранее, Земан заявил, что намерен принять участия в торжествах в честь 75-летия Победы над нацизмом. Он предположил, что перенесенные из-за пандемии мероприятия пройдут в сентябре 2020 года и что «в этом есть логика», ведь в мае 1945 года «окончилась лишь Вторая мировая война в Европе», в то время как война в целом — в сентябре 1945.

«Мне сама идея приглашения лидеров зарубежных стран на празднование 9 мая — Дня Победы над нацистской Германией и её союзниками всегда представлялась более вредной, чем полезной. Во всяком случае, в её нынешнем виде: приглашать всех подряд, как бы они к нашей победе ни относились. Нынешним прибалтийским правителям наша победа 1945 года поперёк горла — мы их приглашаем. Англичане и французы под руководством американцев её дёгтем мажут — приглашаем. Чехи и поляки считают, что мы их не освободили, а «оккупировали» — тоже «будем рады вас видеть»! С какой стати? Все они едут с камнем за пазухой!

В своем подходе к зарубежному участию в праздновании 9 мая наш президент, думаю, не отражает мнения и десяти процентов граждан России. Хорошо бы провести опрос, да ведь не решатся!

Наши союзники на пространстве бывшего СССР, те, кто с нами отражал нашествие Третьего рейха и ценит это своё участие и саму Победу 1945 года, — другое дело. Китайцы — наши союзники во Второй мировой войне, остающиеся верными духу этого союзничества, — тоже другое дело. Израильтяне, насколько я понимаю, тоже в этом строю.

Кстати говоря, нам долгие годы было свойственно ставить Победу над Японией несколько ниже, чем Победу над Германией. Этому есть объяснение: гитлеровское нашествие грозило народам нашей страны полным уничтожением; отпор ему потребовал гораздо больше жертв, чем победа над японскими милитаристами и поработителями Азии. Но давайте посмотрим на этот вопрос несколько с другого ракурса, с точки зрения того, скольким людям мы принесли освобождение в 1945 году в Европе, и скольким — в Азии! В Азии эта цифра многократно перекрывает цифру европейскую! Ну, а различие в отношении к нашей Победе там и там вообще разительное. Так что подход к Победе СССР над Японией, к освобождению порабощённых ею народов, к решающему вкладу нашей страны в образование народного Китая — важнейшего нашего сегодняшнего союзника — нам надо менять. И хорошо будет, если торжества пройдут в этом году и 24 июня в знак Победы над европейским зачинщиком Второй мировой войны — Третьим рейхом, и 3 сентября в знак Победы над её азиатским зачинщиком.