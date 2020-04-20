Москва, , 12:25 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, президент России Владимир Путин проведёт большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как уточнил официальный представитель Кремля, главная цель совещания — оценка специалистами эффективности принимаемых мер, методов лечения и прогноз по ситуации.

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«Предстоит понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать краткосрочный прогноз относительно распространения коронавирусной инфекции среди граждан.

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