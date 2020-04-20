Калининград, , 12:03 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, выявлено новых 12 случаев заражений, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 20 апреля.

Таким образом, общее количество заражённых достигло 138 человек, 41 человек выздоровел, один скончался. Всего проведено 11 692 анализа.

За последние сутки три случая выявлено при обследовании заболевших с диагнозом ОРВИ у лиц, 5 случаев — при госпитализации с диагнозом пневмония, 4 случаев бессимптомного течения инфекции выявлено при обследовании контактных с ранее заболевшими.