Александр Белов, 20 апреля 2020, 12:47 — REGNUM Нынешняя пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала со всей очевидностью всё несовершенство общественного устройства США, в которых, несмотря на статус самой богатой страны в мире, многие миллионы людей проживают за чертой бедности и не имеют возможности получить нужную им медицинскую помощь. Тем не менее в сложившеся ситуации может быть и повод для оптимизма, заявил губернатор американского штата Вермонт Берни Сандерс в опубликованной 19 апреля статье в авторитетном издании The New York Times.
Прежде всего, Сандерс подчеркивает, что США являются «самой богатой» страной в мире, в которой, тем не менее, существует огромное имущественное неравенство. Из-за него почти половина населения вынуждена жить от зарплаты до зарплаты, 40 млн человек оказались за чертой бедности, 87 млн не имеют страховки вообще или страховка не покрывает их медицинских потребностей. В стране также проживает полмиллиона бездомных людей.
Снявший свою кандидатуру на пост главы Белого дома Сандерс отмечает, что на фоне нынешних двух кризисов — пандемии коронавируса и развала экономики — крайне важно пересмотреть ряд основополагающих принципов американского общества и понять, почему они не соответствуют чаяниям народа, а также бороться за более справедливое и честное государство.
«Абсурдной и жесткой» Сандерс называет частную систему здравоохранения страны, на помощь которой может рассчитывать только тот, кому страховку обеспечит его работодатель.
Он отметил, что пандемия также с очевидностью показала иррациональность сложившейся системы. «Невероятно», но в самый разгар острейшего кризиса здравоохранения в современной истории тысячи медицинских работников были сокращены, тогда как многие больницы и клиники оказались на грани банкротства или закрытия.
Безусловно, коронавирус не различает людей по их социальному статусу, примерами чему можно назвать госпитализацию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тем не менее бедные люди и люди рабочих профессий болеют и умирают чаще, чем их более обеспеченные сограждане. Особенно явно это в случае с афроамериканским населением страны.
Помимо того, что у небогатых семей нет страховки, коронавирус особенно опасен для людей, у которых уже есть опасные заболевания или ослаблен иммунитет. Эти проблемы со здоровьем у малообеспеченных людей, которые Сандерс связывает «с рядом социально-экономических причин», делают их более уязвимыми к вирусу.
Если в сложившейся ситуации «ужасной пандемии и экономического краха» и есть поводы для оптимизма, то они связаны с тем, что многие в США начинают пересматривать основополагающие принципы системы ценностей США. Так, люди задаются вопросом: должны ли они по-прежнему следовать путем жадности и безудержного капитализма, из-за которого подавляющее меньшинство владеет большей частью богатства государства, тогда как десятки миллионов человек не могут прокормить свою семью, заплатить за жилье или обучение или отложить на старость.
По словам Сандерса, в своей президентской кампании, с которой губернатор Вермонта сошел по собственному желанию, он «шел по стопам» Франклина Делано Рузвельта, который понимал, что «по-настоящему свободное общество, экономические права должны стать правами человека». Теперь же Сандерс планирует «сделать все, что в его силах», чтобы объединить страну для избрания бывшего вице-президента Джозефа Байдена и нанести поражение «самому опасному президенту в современной истории США». Сандерс пообещал продолжить бороться с несправедливостью, которой поспособствовало избрание Дональда Трампа.
Он также указал на то, что страна не может быть конкурентоспособной глобальной экономикой или устойчивой демократией, если не гарантировано высокое качество образования — с детского сада до университетов — всем гражданам. Должны быть решены жилищный и экологические вопросы, а также вопрос с пенсиями.