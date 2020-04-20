Махачкала, , 12:04 — REGNUM Назначен новый руководитель Дагестанской сетевой компании, входящей в группу «Россети Северный Кавказ». Должность занял уроженец Хабаровской области, директор филиала «Россети Сибирь» в Алтае Андрей Меделянов, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Более чем за 35 лет работы в электроэнергетике Меделянов прошел путь от инженера-энергетика до руководителя районных электросетей, а затем — директора нескольких региональных энергокомпаний. До назначения на Северный Кавказ он был директором филиала «Россети Сибирь» — «Алтайские электрические сети».

Напомним, с начала августа 2019 года Дагестанскую сетевую компанию возглавлял уроженец Тамбовской области Владимир Сыщиков. Отмечается, что он освобожден от занимаемой должности по своей инициативе в связи с переездом.