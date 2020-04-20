20 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 11:27 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Дамаск. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что в ходе этого однодневного визита Зариф проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и своим сирийским коллегой Валидом Муаллем. Они будут «обсуждать региональные проблемы, сирийский кризис и политические изменения «на местах». В свою очередь курдские источники, а также сирийские издания считают, что речь будет идти главным образом о ситуации на востоке от Евфрата, где США «активизировали свои действия». Учитывая, что это первый за последние два месяца с момента начала пандемии коронавируса в регионе зарубежный визит главы МИД Ирана, можно предполагать, что ход событий в Сирии стал диктовать со стороны Тегерана и Дамаска необходимость принятия определенных оперативных решений и действий. Более конкретной информации на сей счет не существует.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкая пресса, ссылающаяся на свои источники в военном и в дипломатическом ведомствах страны, утверждает, что США действительно «что-то готовят на востоке от Евфрата под предлогом укрепления контроля над нефтяными месторождениями» и могут «воспользоваться ситуацией с пандемией и враждебностью между Анкарой и Дамаском». По мнению турецкого издания Cumhuriyet, «США пытаются инициировать процесс «федерализации Сирии», провозгласить образование «самоуправляющегося карликового курдского государства восточнее Евфрата», связать его с «первой частью на севере Ирака (Иракский Курдистан) и со временем перекинуть коридор от Персидского залива на запад от Евфрата до Восточного Средиземноморья». Но для этого, как предполагают турецкие эксперты, «США необходимо спровоцировать Турцию на военную операцию на севере Сирии не только в направлении Идлиба». Тогда у нее будет несколько вариантов возможных действий. Первый: договориться с американцами об их отказе от создания курдского государства на востоке от Евфрата, сохраняя в Сирии свои зоны контроля, что связано с изменениями во внешней политике страны. Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявлял, что Вашингтон никого не пустит в регион восточнее Евфрата, не позволит силам Асада или международным силам войти на север Сирии. Но остается открытым вопрос о готовности США в угоду Турции отказаться от своих геополитических планов в этой стране, и какую жертву потребуют от Анкары взамен.

Джеймс Джеффри Defense.gov

Второй вариант: в случае, если удастся установить с опорой на американцев контроль на востоке Евфрата, передать его в юрисдикцию Дамаска, что представляется маловероятным. К тому же такие попытки Турции уничтожают астанинские договоренности с Россией и Ираном. Так что такой сценарий рассматривается только теоретически. Наконец, Cumhuriyet считает, что те политические силы в Турции, которые мечтают о фрагментации Сирии, «готовят последующий распад Турции». Турецкое издание Daily Sabah связывает недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Сирию — также в условиях развития пандемии — с обсуждением ситуации восточнее Евфрата «в связи с активизацией там американцев». Одновременно, согласно данным турецкого государственного агентства Anadolu, «стали заметны попытки США реализовать план раздела территории Ирака» на три образования, одним из которых, помимо Иракского Курдистана, станет «суннитский автономный регион на территории иракской провинции Анбар». Этот проект был введен «в повестку дня после убийства США иранского генерала Касыма Сулеймани и призван отсечь доступ Ирана к Сирии». Но в целом складывается парадоксальная ситуация: американцы, обозначая главной мишенью для удара Иран, попутно разрушают Ирак, Сирию и потенциально Турцию. Не случайно даже «нефтяная война» и пандемия коронавируса не приглушили повышенное внимание Вашингтона именно к Тегерану.

Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил следующее: «Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел к власти. Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой». А госсекретарь Майкл Помпео в связи с тем, что через шесть месяцев истекает срок оружейного эмбарго против Ирана, обратился в Совет Безопасности ООН с предложением продлить его, так как «насилие со стороны Ирана усилится, и они начнут новую гонку вооружений на Ближнем Востоке». Но вряд ли СБ ООН на сей раз пойдет на поводу США. Тем более что вопреки американскому давлению Великобритания, Франция и Германия задействовали торговый механизм, созданный после выхода Вашингтона из ядерного соглашения. Три европейские столицы организовали экспорт медицинских товаров в Иран. Более того, недавно Париж освободил из-под стражи гражданина Ирана Джалала Рохолланеджада, хотя США настаивали на его экстрадиции, обвиняя в нелегальном экспорте оборудования, имеющего военное применение, в нарушение американских санкций.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Европейские союзники Вашингтона перестают демонстрировать солидарность на иранском направлении, часто выступая созвучно Тегерану, желающему снять санкции в период борьбы с пандемией, поскольку вирус может распространиться и на соседние с Ираном страны. Вот почему активизация США восточнее Евфрата воспринимается как попытка перенастроить мировой общественное мнение на свою сторону, в чём скрывается серьезная опасность. В силу того, что американская политика на Ближнем Востоке стала строиться импульсивно и непоследовательно. Ей перестают доверять саудиты и другие игроки в Персидском заливе, которые утратили уверенность в том, что могут и дальше полагаться на США. Они стали искать пути диалога с Тегераном. Так что Зарифу в Дамаске есть что обсуждать, Вашингтону есть над чем задуматься.