20 апреля 2020 | Время чтения 23 мин

В российских СМИ за последние два-три года уже было несколько достаточно интересных исследований состояния дел в российском политическом сегменте Телеграм, ведущих телеграм-каналов и сеток каналов. ИА REGNUM представляет проведенное телеграм-каналом «Русский Демиург» исследование одного из наиболее популярных российских политических телеграм-каналов — ТГ-канала «Незыгарь». Исследование проводилось методами контент‑ и интент-анализа.

Русский Демиург, , 12:39 — REGNUM В российских СМИ за последние два-три года было проведено несколько достаточно интересных исследований состояния дел в российском политическом сегменте Телеграм, ведущих телеграм-каналов и сеток каналов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM представляет проведенное телеграм-каналом «Русский Демиург» исследование одного из наиболее популярных российских политических телеграм-каналов — ТГ-канала «Незыгарь». Исследование проводилось методами контент‑ и интент-анализа.

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Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала «Незыгарь»

Декабрь 2019 — февраль 2020 года.

1. Общая информация.

В декабре 2019 года ТГ-канал «Незыгарь» всего опубликовал 725 постов. Из них своих постов — 375 (51,72% от общего количества), постов других каналов — 350 (48,28% от общего количества).

Под термином «опубликованный пост другого канала» понимается «Forwardedfrom» (пересланный от). При этом необходимо учитывать, что при поиске посредством самой поисковой системы Телеграм, поиск не всегда даёт 100%-ный результат.

Среднее количество постов в день за декабрь составило 23,39.

Наименьшее количество постов в сентябре публиковалось по субботам — в среднем по десять постов в день. Наименьшее количество постов в декабре было 8-го числа (воскресенье) — два. Наибольшее количество постов в этом месяце было 19 декабря (четверг) — 92, 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, стрелок на Лубянке.

Меньше всего постов в течение декабря размещалось в период с 0 до 8 часов — 19 (2,62% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 8 до 16 часов — 400 (55,17% от общего количества). В период с 16 до 0 часов — 306 постов (42,21% от общего количества).

В январе 2020 года ТГ-канал «Незыгарь» всего опубликовал 1157 постов. Из них своих постов — 621 (53,67% от общего количества), постов других каналов — 536 (46,33% от общего количества). Среднее количество постов в день за январь составило 37,32.

Наименьшее количество постов в январе публиковалось по воскресеньям — в среднем по 19 постов в день. Наименьшее количество постов в январе было 19 января (воскресенье) — четыре. Наибольшее количество постов в этом месяце было 15 января (среда) — 144, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Меньше всего постов в течение января размещалось в период с 0 до 8 часов — 78 (6,74% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 16 до 0 часов — 576 (49,78% от общего количества). В период с 8 до 16 часов — 503 (43,48% от общего количества).

В феврале 2020 года ТГ-канал «Незыгарь» всего опубликовал 873 поста. Из них своих постов — 446 (51,09% от общего количества), постов других каналов — 427 (48,91% от общего количества). Среднее количество постов в день за февраль составило 30,1.

Наименьшее количество постов в феврале публиковалось по субботам — в среднем по 17,6 поста в день. Наименьшее количество постов в феврале было 22-го числа (суббота) — один. Наибольшее количество постов в этом месяце было 7 февраля (пятница) — 60, в этот день состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которой посвящено 11 постов.

Меньше всего постов в течение ноября размещалось в период с 0 до 8 часов — 98 (11,23% от общего количества). Наибольшее количество постов размещалось в период с 8 до 16 часов — 433 (49,6% от общего количества). В период с 16 до 0 часов — 342 (39,17% от общего количества).

Ниже приведена Таблица 1 с цифрами за три месяца.

Краткие выводы по общей информации:

За декабрь 2019 — февраль 2020 года доля своих постов в ТГ-канале «Незыгарь» составляет чуть более половины — 52,34% от общего количества. Доля постов других ТГ-каналов — 47,66% (Рисунки 1 и 2).

За декабрь 2019 — февраль 2020 года наибольшее количество постов в ТГ-канале «Незыгарь» публиковалось с 8 до 16 часов — 48,49%. С 16 до 0 часов было размещено 44,43% постов. Наименьшее количество постов приходится на время с 0 до 8 часов — 7,08%. Смотрите диаграмму (Рисунок 3).

За декабрь 2019 — февраль 2020 года наименьшее количество постов в среднем приходилось на субботы и воскресенья. При этом в декабре 2019 года и феврале 2020 года — на субботы, а в январе 2020 года — на воскресенья. Трудно назвать эти дни выходными, скорее это дни с уменьшенной рабочей нагрузкой. Среднее количество постов по субботам за эти три месяца составило — 19,54, а среднее количество постов по воскресеньям — 16,54.

2. Цитирование других телеграм-каналов.

За декабрь 2019 года в ТГ-канале «Незыгарь» были опубликованы посты 169 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 24 каналов:

ВЧК-ОГПУ и Бойлерная — по 15 постов,

Маргарита Симоньян — девять постов,

Научно-образовательная политика, The Гращенков, Образ будущего — по семь постов,

Мысли НеМысли, Политген, Финансовый Караульный, НЕШУЛЬМАН, Банкста — по шесть постов,

Shadow policy, Кремлёвский безБашенник, PZDC, Кремлёвский мамковед, Екатерина Колесникова, RT на русском, Пул №3 — по пять постов,

Чисто для фиксации, Черкалин рассказал, «Зелёный змий», Небрехня, Дилетант, Байки из Спасской башни — по четыре поста.

За январь 2020 года в ТГ-канале Незыгарь были опубликованы посты 202 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 29 каналов:

ВЧК-ОГПУ — 22 поста,

RT на русском — 18 постов,

Раньше всех. Ну почти. — 16 постов,

Бойлерная — 14 постов,

Образ будущего, Маргарита Симоньян, Черкалин рассказал — по 13 постов,

Н.Вавилов — Южный Китай — 11 постов,

Научно-образовательная политика — десять постов,

Политджойстик, paradox_friends, РИА Новости — по девять постов,

Политген, Shumanov — по восемь постов,

Мастер пера, The Гращенков — по семь постов,

Шалтай-Бабай, Политтранзит, Кремлёвский безБашенник, Shadow policy — по шесть постов,

Чисто для фиксации, ПолитФорум, Жаба и Гадюка, Пул №3, Дилетант, Палата из трёх букв, Акценты, Канал визионера, Белковский, Майский указ — по пять постов.

За февраль 2020 года в ТГ-канале «Незыгарь» были опубликованы посты 196 других каналов. Наиболее активно цитировались посты следующих 35 каналов:

The Гращенков, Образ будущего — по 13 постов,

Бойлерная, Н. Вавилов — Южный Китай — 12 постов,

РИА Новости, НЕШУЛЬМАН по восемь постов,

ВЧК-ОГПУ, Скипетр — по семь постов,

Протопроедр, Политген, Политджойстик, Кремлёвский безБашенник, Майский указ, Мастер пера, Черкалин рассказал — по шесть постов,

Рязанский защитник, Экономика, Дилетант, ПОСТПРАВДА, Котёл #6, Вадим Горшенин — по пять постов,

Бульба престолов, paradox_friends, ВЧК, Политтранзит, Ожидаемо, Карамба, Рязанская политика, Крымский канал, Медиатехнолог, Chesnok. media, Толкователь, Канал визионера, Маргарита Симоньян, Пул №3 — по четыре поста.

(Рисунок 5)

Краткие выводы по цитированию других телеграм-каналов.

За декабрь 2019 — февраль 2020 года в ТГ-канале «Незыгарь» наиболее активно цитировались следующие телеграм-каналы (13 постов и более):

ВЧК-ОГПУ — 44 поста,

Бойлерная — 41 пост,

Образ будущего — 33 поста,

The Гращенков — 27 постов,

Маргарита Симоньян — 26 постов,

RT на русском — 25 постов,

Черкалин рассказал, Н. Вавилов — Южный Китай — по 23 поста,

Политген — 20 постов,

РИА Новости — 19 постов,

Политджойстик, Научно-образовательная политика — по 18 постов,

Кремлёвский безБашенник, НЕШУЛЬМАН — по 17 постов,

Мастер пера, paradox_friends — по 16 постов,

Пул №3, Дилетант — по 14 постов,

Shadow policy, Банкста — по 13 постов.

(Рисунок 6).

Таким образом, общее количество постов в ТГ-канале Незыгарь за декабрь 2019 — февраль 2020 года по самым цитируемым 20 телеграм-каналам насчитывает 437 постов, что составляет 33,28% от общего количества постов цитируемых каналов — от 1313.

3. Упоминание людей и компаний.

За период декабрь 2019 — февраль 2020 года в телеграм-канале «Незыгарь» анализировалось упоминание следующих людей и компаний: Владимир Путин, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Герман Греф (Сбербанк), Алексей Громов, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер (Газпром), Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Игорь Сечин («Роснефть»), Маргарита Симоньян, Сергей Собянин, Сергей Чемезов (Ростех).

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале Незыгарь в течение декабря 2019 года:

Путин (29 дней): шесть раз положительно, 175 раз нейтрально, пять раз отрицательно;

Вайно (три дня): ни разу положительно, три раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Володин (семь дней): ни разу положительно, семь раз нейтрально, два раза отрицательно;

Греф (девять дней): пять раз положительно, 23 раза нейтрально, четыре раза отрицательно;

Сбербанк (три дня): ни разу положительно, 14 раз нейтрально, три раза отрицательно;

Громов (два дня): один раз положительно, два раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Кириенко (11 дней): шесть раз положительно, десять раз нейтрально, девять раз отрицательно;

Кудрин (два дня): ни разу положительно, один раз нейтрально, один раз отрицательно;

Медведев (16 дней): два раза положительно, 45 раз нейтрально, восемь раз отрицательно;

Миллер (четыре дня): ни разу положительно, один раз нейтрально, три раза отрицательно;

Газпром (11 дней): два раза положительно, девять раз нейтрально, пять раз отрицательно;

Мишустин (один день): ни разу положительно, ни разу нейтрально, один раз отрицательно;

Набиуллина (два дня): ни разу положительно, четыре раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Сечин (девять дней): два раза положительно, шесть раз нейтрально, два раза отрицательно;

«Роснефть» (три дня): ни разу положительно, два раза нейтрально, один раз отрицательно;

Симоньян (пять дней): девять раз положительно, три раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Собянин (12 дней): ни разу положительно, 16 раз нейтрально, два раза отрицательно;

Чемезов (13 дней): один раз положительно, 20 раз нейтрально, 14 раз отрицательно;

Ростех (шесть дней): ни разу положительно, восемь раз нейтрально, три раза отрицательно.

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале «Незыгарь» в течение января 2020 года:

Путин (28 дней): 35 раз положительно, 252 раза нейтрально, 32 раза отрицательно;

Вайно (шесть дней): ни разу положительно, девять раз нейтрально, ни разу отрицательно;

Володин (11 дней): восемб раз положительно, 27 раз нейтрально, ни разу отрицательно;

Греф (четыре дня): ни разу положительно, девять раз нейтрально, семь раз отрицательно;

Сбербанк (шесть дней): ни разу положительно, восемь раз нейтрально, ни разу отрицательно;

Громов (два дня): один раз положительно, два раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Кириенко (18 дней): шесть раз положительно, 35 раз нейтрально, восемь раз отрицательно;

Кудрин (семь дней): два раза положительно, 18 раз нейтрально, один раз отрицательно;

Медведев (23 дня): один раз положительно, 81 раз нейтрально, 24 раза отрицательно;

Миллер (два дня): ни разу положительно, ни разу нейтрально, четыре раза отрицательно;

Газпром (два дня): ни разу положительно, два раза нейтрально, пять раз отрицательно;

Мишустин (15 дней): девять раз положительно, 152 раза нейтрально, 17 раз отрицательно;

Набиуллина (семь дней): ни разу положительно, 13 раз нейтрально, четыре раза отрицательно;

Сечин (семь дней): три раза положительно, семь раз нейтрально, ни разу отрицательно;

«Роснефть» (три дня): ни разу положительно, четыре раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Симоньян (четыре дня): двараза положительно, четыре раза нейтрально, ни разу отрицательно;

Собянин (16 дней): девять раз положительно, 66 раз нейтрально, десять раз отрицательно;

Чемезов (17 дней): один раз положительно, 22 раза нейтрально, девять раз отрицательно;

Ростех (семь дней): один раз положительно, пять раз нейтрально, два раза отрицательно.

Люди и компании из списка, упоминаемые в ТГ-канале «Незыгарь» в течение февраля 2020 года:

Путин (27 дней): 23 раза положительно, 214 раз нейтрально, 11 раз отрицательно;

Вайно: ни одного упоминания;

Володин (восемь дней): шесть раз положительно, семь раз нейтрально, один раз отрицательно;

Греф (восемь дней): ни разу положительно, 11 раз нейтрально, 11 раз отрицательно;

Сбербанк (7 дней): 1 раз положительно, 13 раз нейтрально, 3 раза отрицательно.

Громов: ни одного упоминания;

Кириенко (18 дней): десять раз положительно, 42 раза нейтрально, 18 раз отрицательно;

Кудрин (восемь дней): три раза положительно, 14 раз нейтрально, один раз отрицательно;

Медведев (18 дней): десять раз положительно, 84 раза нейтрально, 24 раза отрицательно;

Миллер (три дня): ни разу положительно, пять раз нейтрально, пять раз отрицательно;

Газпром (шесть дней): ни разу положительно, 11 раз нейтрально, ни разу отрицательно;

Мишустин (17 дней): десять раз положительно, 59 раз нейтрально, два раза отрицательно;

Набиуллина (четыре дня): ни разу положительно, 17 раз нейтрально, четыре раза отрицательно;

Сечин (11 дней): один раз положительно, 28 раз нейтрально, семь раз отрицательно;

«Роснефть» (семь дней): ни разу положительно, 22 раза нейтрально, четыре раза отрицательно;

Симоньян: ни одного упоминания;

Собянин (десять дней): один раз положительно, 22 раза нейтрально, десять раз отрицательно;

Чемезов (девять дней): три раза положительно, 12 раз нейтрально, три раза отрицательно;

Ростех (тридня): ни разу положительно, три раза нейтрально, ни разу отрицательно.

Краткие выводы по упоминанию людей и компаний.

Полученные данные по упоминаниям сгруппированы в Таблицу 2.

На первом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится президент России Владимир Путин. Всего за это время он упоминается 84 дня. Кстати, в этих трёх месяцах 91 день. Таким образом, Владимир Путин проходит по ленте «Незыгаря» в течение 92,31% времени. За 84 дня президент России упоминается всего 753 раза.

Подавляющее количество упоминаний Владимира Путина являются нейтральными — 641 (85,13% от общего количества), положительными — 64 (8,5% от общего количества), отрицательными — 48 (6,37% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных всего в 1,33 раза.

В этой и в следующих диаграммах проценты округлены до целого значения.

На втором месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится премьер-министр России, с 16 января 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Всего за это время он упоминается 57 дней. Таким образом, Дмитрий Медведев проходит по ленте «Незыгаря» в течение 62,44% времени. За 57 дней он упоминается 279 раз.

Подавляющее количество упоминаний Дмитрия Медведева являются нейтральными — 210 (75,27% от общего количества), отрицательными — 56 (20,07% от общего количества), положительными — 13 (4,66% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний превышает количество положительных в 4,31 раза.

На третьем месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится руководитель Федеральной налоговой службы, с 15 января 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он упоминается в ТГ-канале «Незыгарь» 33 дня (36,26% от всего времени).

За 33 дня — всего 250 упоминаний: 211 нейтральных (84,4% от общего количества). 20 отрицательных (8% от общего количества), 19 положительных (7,6% от общего количества).

На четвёртом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего за это время он упоминается 47 дней. Таким образом, Сергей Кириенко проходит по ленте «Незыгаря» в течение 51,65% времени. За 47 дней он упоминается всего 144 раза.

Более 60% упоминаний Сергея Кириенко являются нейтральными — 87 (60,42% от общего количества), отрицательными — 35 (24,31% от общего количества), положительными — 22 (15,28% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Кириенко превышает количество положительных в 1,59 раза.

Ближайшего коллегу по работе Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова за декабрь 2019 — январь 2020 года «Незыгарь» упоминает четыре дня (4,4% времени). За четыре дня — всего шесть упоминаний. При этом ни разу отрицательно, два раза положительно (33,33% от общего количества упоминаний) и четыре раза нейтрально (66,67% от общего количества упоминаний). В феврале 2020 года Алексей Громов по ленте «Незыгаря» не проходит.

На пятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится мэр Москвы Сергей Собянин. Всего за это время он упоминается 38 дней. Таким образом, Сергей Собянин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 41,76% времени. За 38 дней он упоминается всего 136 раз.

Более трёх четвёртых упоминаний мэра Москвы являются нейтральными — 104 (76,47% от общего количества), отрицательными — 22 (16,18% от общего количества), положительными — 10 (7,35% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Собянина превышает количество положительных — в 2,2 раза.

На шестом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится руководитель госкомпании Ростех Сергей Чемезов. Всего за это время он упоминается 39 дней. Таким образом, Сергей Чемезов лично проходит по ленте Незыгаря в течение 42,86% времени. За 39 дней он упоминается 85 раз.

Почти две трети упоминаний Сергея Чемезова являются нейтральными — 54 (63,53% от общего количества), отрицательными — 26 (30,59% от общего количества), положительными — пять (5,88% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Чемезова превышает количество положительных в 5,2 раза.

За период декабрь 2019 года — февраль 2020 года в ТГ-канале «Незыгарь» 16 дней (17,58% времени) упоминается госкомпания Ростех, которой руководит Сергей Чемезов. Подавляющее большинство упоминаний Ростеха за 16 дней являются нейтральными — 16 (72,72% от общего количества), отрицательными — пять (22,72% от общего количества), положительными — 1 (4,54% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний ГК Ростех превышает количество положительных в пять раз.

На седьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится руководитель Сбербанка Герман Греф. Всего за это время он упоминается 21 день. Таким образом, Герман Греф лично проходит по ленте Незыгаря в течение 23,08% времени. За 21 день — всего 70 упоминаний: 43 нейтральных (61,43% от всего количества), 22 отрицательных (31,43% от всего количества), пять положительных (7,14% от всего количества). Количество отрицательных упоминаний Германа Грефа превышает количество положительных в 4,4 раза.

Кроме того, за декабрь 2019 — февраль 2020 года 16 дней (17,58% времени) в ленте «Незыгаря» упоминался Сбербанк, которым руководит Герман Греф.

За 16 дней — всего 42 упоминания Сбербанка: 35 нейтральных (83,33% от общего количества), шесть отрицательных (14,29% от общего количества) и одно положительное упоминание (2,38% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сбербанка превышает количество положительных в шесть раз.

На восьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ. Он упоминается в ленте «Незыгаря» за этот период 26 дней, т. е. 28,57% времени. За 26 дней — всего 58 упоминаний.

Более двух третей упоминаний нейтральные — 41 (70,69% от общего количества). Положительных упоминаний — 14 (24,14% от общего количества), отрицательных — три (5,17% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных в 4,67 раза.

На девятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за декабрь 2019-февраль 2020 года находится Игорь Сечин, возглавляющий госкомпанию «Роснефть». За этот период он упоминается в ТГ-канале «Незыгарь» 27 дней. Таким образом, Игорь Сечин лично проходит по ленте «Незыгаря» в течение 29,67% времени. За 27 дней он упоминается 56 раз.

Почти три четвёртых упоминаний Игоря Сечина являются нейтральными — 41 (73,22% от общего количества), отрицательными — девять (16,07% от общего количества), положительными — шесть (10,71% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Игоря Сечина превышает количество положительных в 1,5 раза.

Компания «Роснефть», которой руководит Игорь Сечин, за декабрь 2019 — февраль 2020 года упоминается в ТГ-канале «Незыгарь» 13 дней (14,29% времени). За 13 дней компания упоминается всего 33 раза. 28 упоминаний «Роснефти» за этот период являются нейтральными — 84,85% от общего количества. Положительных упоминаний нет, отрицательных — пять (15,15% от общего количества).

На десятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале «Незыгарь» за декабрь 2019 — февраль 2020 года находится Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ. Она упоминается за этот период 13 дней (14,29% времени).

За 13 дней — всего 42 упоминания: 34 нейтральных (80,95% от общего количества) и восемь отрицательных (19,05% от общего количества). Положительных упоминаний нет.

Анализ статистики за три зимних месяца показал еще один интересный результат. Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян за декабрь 2019 года — январь 2020 года упомянута в ленте «Незыгаря» девять дней. За февраль 2020 года упоминаний нет. В данном случае цитирование её телеграм-канала учитывается отдельно в Разделе 2 «Цитирование других телеграм-каналов».

Девять дней составляют 9,89% от общего времени. Отрицательных упоминаний Маргариты Симоньян в ленте «Незыгаря» нет. Нейтральных упоминаний семь — 38,89% от общего количества. Положительных упоминаний 11, что составляет 61,11% (!) от всех упоминаний. Это лучший результат по всему списку людей и компаний за рассматриваемый период.

Если проанализировать рассматриваемых в данном исследовании лиц, принимающих решения (ЛПР), по этому критерию (доля положительных упоминаний в процентах к общему количеству упоминаний), то мы получим следующую таблицу:

Телеграм-канал «Незыгарь» и Маргарита Симоньян.

По данному вопросу следует отметить и еще два интересных факта.

Первый. ТГ-канал «Незыгарь» 25 декабря 2019 года назвал https://t.me/russica2/22117 медиаперсоной 2019 года Маргариту Симоньян и канал RT. А 27 декабря 2019 года Маргарита Симоньян в своем ТГ-канале назвала «Незыгарь» лучшим в политической журналистике страны https://t.me/margaritasimonyan/5052.

Второй. Представляет интерес следующее событие, произошедшее в анализируемый период.

15 января 2020 года президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. После послания правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку.

Далее приводится хронология постов телеграм-каналов «Незыгарь» и «Маргарита Симоньян».

16:29 15.01.2020 г.

Незыгарь сделал репост сообщения РИА Новости https://t.me/russica2/22655.

Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

16:31 15.01.2020 г.

Незыгарь https://t.me/russica2/22658

У нас будет новый премьер.

18:03 15.01.2020 г.

Незыгарь https://t.me/russica2/22679

Эксперты назвали возможных кандидатов на место премьера:

Собянин, Голикова, Мишустин, Вайно, Дюмин, Акимов, Козак.

18:14 15.01.2020 г.

Маргарита Симоньян https://t.me/margaritasimonyan/5157

Я вообще-то за Мишустина, но он меня за это проклянет.

18:15 15.01.2020 г.

Незыгарь делает репост Маргариты Симоньян https://t.me/russica2/22682

Я вообще-то за Мишустина, но он меня за это проклянет.

18:32 15.01.2020 г.

Маргарита Симоньян https://t.me/margaritasimonyan/5158

Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)

Премьер — Мишустин;

Минэкономразвития — Титов;

Минспорт — Галицкий;

Минобр — Шмелева;

Минкульт — Добродеев;

Минздрав — Ракова;

Минсвязи и коммуникаций — Черкесова;

Минобороны — Дюмин;

Мининдел — Песков;

Мин по делам молодежи — Пенькова;

Миннац — Горбенко;

Минрегионразвития — Воробьев;

Совфед и/или ГД — Собянин.

Ваши варианты?

18:32 15.01.2020 г.

«Незыгарь» делает репост Маргариты Симоньян https://t.me/russica2/22686

Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)

Премьер — Мишустин;

Минэкономразвития — Титов;

Минспорт — Галицкий;

Минобр — Шмелева;

Минкульт — Добродеев;

Минздрав — Ракова;

Минсвязи и коммуникаций — Черкесова;

Минобороны — Дюмин;

Мининдел — Песков;

Мин по делам молодежи — Пенькова;

Миннац — Горбенко;

Минрегионразвития — Воробьев;

Совфед и/или ГД — Собянин.

Ваши варианты?

19.17 15.01.2020 г.

Незыгарь https://t.me/russica2/22691

Мишустин. Как и предсказывали.

19:26 15.01.2020 г.

Маргарита Симоньян https://t.me/margaritasimonyan/5160

Говорила же вам!

Таким образом, в своём сообщении («Мишустин. Как и предсказывали» — 19:17 15.01.2020 г. https://t.me/russica2/22691) телеграм-канал «Незыгарь» фактически объединил себя и Маргариту Симоньян. Именно она прогнозировала, что должность премьер-министра России займет Михаил Мишустин. Проговорился ли «Незыгарь» или это просто один и тот же человек пишет одновременно в разных ТГ-каналах — серьезный теоретический и дискуссионный вопрос, на который у нас пока нет однозначного ответа.

Читайте ранее в этом сюжете: Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала Незыгарь