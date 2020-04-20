Москва, , 10:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин давал советы по поводу устройства технической части лимузина Aurus на первых порах его создания. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По словам Мантурова, российский президент принимал участие в создании лимузина, практически создавая автомобиль под себя, ведь в дальнейшем он «стал активно использовать Aurus».

Глава ведомства также рассказал о том, что Путин всегда ведет себя очень сдержанно и дает дельные советы и рекомендации.

«Я от него крепких словечек, особенно по Aurus, не слышал», — добавил Мантуров.

Он также добавил, что в последнее время никаких замечаний по поводу лимузина не слышал, что наталкивает на вывод, что Путина все устраивает в Aurus.

Напомним, в начале марта стало известно, что отечественная компания Aurus получила 700 предзаказов на люксовые авто.

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