Москва, , 09:33 — REGNUM В Госдуме осудили предложение приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ для получения ими пособий по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагает председателю правительства РФ Михаилу Мишустину ряд мер в условиях коронавируса в сфере рынка труда и занятости, пишет ТАСС. Там хотят приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособия по безработице. С предложением не согласны в Госдуме.

«Такое предложение — прямая социальная диверсия!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Правительство РФ утвердило размер пособия по безработице, его размер составит МРОТ — 12 130 рублей.