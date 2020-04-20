20 апреля 2020 | Время чтения 9 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 13 – 19 апреля 2020 года стали: папа Франциск поздравил Восточные церкви с Пасхой; размышления патриарха Московского и всея Руси Кирилла; «Новое человечество» призывает отменить санкции против Сирии; трудовые мигранты застряли в Персидском заливе; борьба с коронавирусом игнорирует других больных; выйдет ли Италия из еврозоны.

Станислав Стремидловский, , 09:02 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Православные и греко-католики празднуют Пасху Христову. Поздравляем!

Папа Римский Франциск поздравил Восточные церкви с Пасхой Христовой, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик сказал: «Воскликнем вместе: «Господь истинно воскрес!» (Лк 24.34). В это время испытаний мы особенно чувствуем, сколь великим даром является надежда, рождающаяся из осознания того, что мы были возрождены со Христом!» Папа выразил радость в связи с тем, что некоторые католические общины восточного обряда по экуменическим мотивам празднуют Пасху вместе с православными Церквами. «Пусть это братство послужит поддержкой там, где христиане составляют меньшинство», — призвал Франциск.

Папа Франциск выразил тревогу в связи с тем, что медленно восстанавливающийся после пандемии коронавируса мир может быть поражен еще более страшным вирусом — эгоистичным безразличием, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Этот опасный вирус распространяется при помощи мыслей, что «все будет хорошо, если это хорошо для меня». Нынешняя пандемия должна заставить людей работать над «коллективным будущим», которое видит человеческую семью как единое целое и объединяет все дары земли, чтобы справедливо делиться ими с нуждающимися, подчеркнул понтифик. «Это не какая-то идеология, это христианство», — сказал папа.

L'Osservatore Romano (Ватикан) рассказывает о пасхальных размышлениях патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ранее предстоятель Русской православной церкви обратился с посланием к главам неправославных Церквей, включая папу Франциска. Он призвал объединить усилия, чтобы отстаивать неизменные моральные ценности, помогать тем, кто страдает от несправедливости, подвергается преследованиям или угрозе заражения коронавирусной инфекцией. В последние дни патриарх Московский неоднократно говорил о чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией. Эта «ужасная инфекция», распространяющаяся по всему миру, является «глобальным несчастьем, как никогда в истории». Серьезные болезни и раньше поражали народы, большие и малые, даже континенты, но всегда оставались места спасения, где можно было не заболеть и не умереть. Сегодня таких регионов практически нет. Но «что означает это всеобщее несчастье, эта болезнь, от которой вы нигде не можете спрятаться», спрашивает предстоятель Русской церкви. Оно должно исправить нас. В конце концов, мы должны осознать истину, очевидную для человека, который живет по законам веры, но не для неверующих. Пора подумать: что это за истина? Истина в том, что Бог — Создатель мира, и от него зависит судьба человека.

Патриарх всея Руси Кирилл Кирилл Kremlin.ru

Пасхальные православные службы за редкими исключениями прошли без верующих, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Из-за пандемии коронавируса миллионам православных христиан пришлось праздновать Пасху без посещения храмов. Большинство православных стран в Восточной и Юго-Восточной Европе запрещали верующим приходить на службы, включая Грецию, Румынию и Сербию. Только Белоруссия и Грузия разрешили богослужения с участием прихожан. Россия запретила, в том числе в Москве, Болгария пошла средним курсом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам пойдет в православный храм на Пасху. Белорусские католики, как и в предыдущие годы, смогли присутствовать на пасхальной мессе в Минске.

Американские католические епископы поддержали призыв папы Франциска прекратить военные конфликты во всем мире, чтобы помочь защитить уязвимые группы населения от коронавируса и справиться с пандемией, пишет Catholic News Agency (Инглвуд, США). Председатель комиссии Конференции католического епископата США по вопросам правосудия и международного мира епископ Дэвид Дж. Мэллой заявил, что просьба понтифика направлена на углубление «братских уз человеческой семьи» в поисках прочного мира. «Пусть Божья благодать коснется сердец сражающихся во всем мире, чтобы они осознали общую хрупкую человечность и прекратили военные действия, — добавил монсеньор. — В случае прекращения огня можно будет создать коридоры гуманитарной помощи, чтобы ее можно было доставлять тем, кто в ней больше всего нуждается».

Католическая группа «Новое человечество» выступила с петицией, адресованной Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, президенту США Дональду Трампу, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европарламента Дэвиду Сассоли, передает AsiaNews (Рим, Италия). В ней содержится призыв к «немедленному» прекращению экономической блокады гражданского населения Сирии, а также к устранению «преград», препятствующих движению товаров и денег, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Тысячи людей по всему миру подписали петицию, призывающую ЕС и США снять санкции против Сирии.

О судьбе трудовых мигрантов, застрявших в Персидском заливе, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Они остались без заработной платы, без еды, без возможности вернуться домой. Работодатели «пропали», ведь у них нет юридических обязательств перед гастарбайтерами. Помимо того, пандемия коронавируса оживила ксенофобию против мигрантов, которых всегда считали чуть ли не рабами, недоплачивали им и не предоставляли защиту профсоюза. Некоторые публичные особы призывали «избавиться» от гастарбайтеров, «отправить их в пустыню». Однако, хотя мигранты никогда не ассимилируются в местное общество, они являются неотъемлемым элементом экономик стран Персидского залива. В гостиничном бизнесе, строительстве, транспорте, уборке, уходе на дому и даже в сфере здравоохранения миллионы филиппинских, индийских, бангладешских, пакистанских, непальских, африканских приезжих поддерживают работу системы. Единственным сегодня, кто анонсировал готовность помочь гастарбайтерам, стал Катар. Но это пока только обещания.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Идет такая борьба с коронавирусом, что другие больные игнорируются, сообщает Nasz dziennik (Варшава, Польша). Операции, нужные тяжелобольным с другими болезнями, не проводятся в стране около месяца. Некоторые медицинские учреждения приостановили прием пациентов. Между тем больным, ожидающим госпитализации, может стать хуже. Другие, опасаясь заражения, вообще боятся приходить в больницу. Организации пациентов признают, что настало трудное время для людей, ежедневно борющихся с различными заболеваниями. Среди них больные с муковисцидозом, которые нуждаются в постоянном уходе и регулярных обследованиях специалистами. Высказываются опасения, что затяжная пандемия может стать трагичной для них — слабая иммунная система не справится с инфекцией.

Весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, с которым очень трудно справиться, заявляет La Croix (Париж, Франция). Но лидеры двух ведущих мировых держав, США и Китая, не нашли ничего лучше, как использовать пандемию в сомнительных политических играх. Для сравнения: ЕС и государства-члены пусть не показывают безупречную эффективность, по крайней мере, ведут себя с относительной сдержанностью. Тем временем Китай предпринял экстраординарные пропагандистские усилия, чтобы скрыть ошибки, совершенные с самого начала в отношении коронавируса, и доказать, что коммунистический режим более эффективен, чем другие. Трамп в свою очередь заявил, что его страна приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения, которую обвиняют в преклонении перед Китаем. Американский президент нашел «козла отпущения», чтобы скрыть свои ошибки, особенно в избирательный период, в который вступили США. Бедствия часто были двигателем прогресса человечества. Сегодня коронавирус может способствовать ускорению научного, экономического и социального сотрудничества. Цинизм сильных мира сего не должен препятствовать людям доброй воли.

Polonia Christiana (Краков, Польша) задается вопросом: выйдет ли Италия из еврозоны? Издание отмечает, что итальянская экономика давно больна, а сейчас ее хронические болячки усугубляет пандемия коронавируса. Терапия в такой ситуации известна и относительно проста, хотя и болезненна. Она состоит из снижения процентных ставок и девальвации местной валюты. Первое позволяет облегчить выплаты по переоцененным кредитам и повысить уровень инвестиций. Второе повышает уровень конкурентоспособности местного производства и местных поставщиков услуг. Но проведение подобной терапии предполагает наличие собственной валюты. Италия эти инструменты не может использовать. На пути ее стоят евро и политика Европейского центрального банка. Валюта, которой пользуется Италия, служит Германии, в которой экономическая ситуация выглядит несравненно лучше. Если это так, то почему Рим не принимает решение о выходе из еврозоны? Ответ заключается в том, что сторонники пребывания Италии в еврозоне имеют серьезные аргументы. Пока что итальянская экономика способна зарабатывать на международной торговле — это пряник. А кнутом являет долг итальянского правительства своим кредиторам в размере 2 триллионов евро, большая часть которого контролируется иностранными банками. Но как только итальянцы отойдут от шока, вызванного коронавирусом, им придется принять важное решение — остаться в еврозоне или покинуть ее. Второе, вероятно, будет означать и выход Италии из ЕС.

Флаги Италии и ЕС Confinex.ru

Председатель Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE) кардинал Жан-Клод Холлерих опасается, что Европейский союз не переживет коронавируса, информирует Crux (Денвер, США). Кардинал высказал вслух то, что многие сегодня, вероятно, думают: когда ЕС находится в смятении из-за миграционного кризиса и ослаблен уходом Великобритании, может ли пандемия стать переломным моментом, сигнализирующим о близком конце? В Европе «возвращение к национальным интересам кажется очевидным для большинства стран — членов ЕС, — отмечает Холлерих. — Кризис, похоже, благоприятствует индивидуализму наций». По его словам, отсутствие солидарности с сильно пострадавшими от коронавируса странами «может стать смертельной раной», для «многих это будет разочарованием в европейском проекте».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».