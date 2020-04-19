Томск, , 17:32 — REGNUM Мэр Томска Иван Кляйн, согласно опубликованным на сайте городской администрации сведениям о доходах, заработал за 2019 год 291 186 814,36 рубля.

Кляйну принадлежат три земельных участка (859 кв. м, 375 кв. м и 1197 кв. м), гаражный бокс площадью 42 кв. м, нежилое помещение площадью 16,8 кв. м. В безвозмездном пользовании у мэра — квартира площадью 188,5 кв. м.

Супруга мэра Томска за прошлый год заработала 133 953 336,18 рубля. Ей принадлежат земельный участок (510 кв. м), 1/3 доли квартиры площадью 96,80 кв. м, квартира площадью 188,5 кв. м и гаражный бокс (18,80 кв. м).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 год мэр Томска Иван Кляйн заработал 170 595 808,30 рубля. Его супруга — 205 354 533,66 рубля (205,35 млн).

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