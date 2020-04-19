Москва, , 16:56 — REGNUM В Госдуме разработали поправки в Гражданский кодекс, где прописываются права соседей по даче, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дача Лазебный Иван © ИА Красная Весна

Как следует из поправок, собственник должен «терпеть» воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, пояснил парламентарий «Российской газете».

Сосед будет обязан устранить нарушения по требованию.

Таким образом депутаты намерены решить проблемы, например, когда колодец соседа лишает воды участок, а посадки ухудшают состояние соседского участка.

При этом предлагается установить, что если нормативов не существует, то последствия негативного влияния нужно будет устранять «исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме также обсуждают механизм, позволяющий наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов.

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