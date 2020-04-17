История вопроса

Новости о взаимодействии Белоруссии и Китая.



В последние годы отношения между двумя странами интенсивно развиваются.



Китай активно кредитует белорусскую экономику. Одним из наиболее заметных китайских проектов, реализуемых в Белоруссии, является расположенный под Минском китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Предполагается, что к 2021 году парк произведет продукцию на сумму не менее $1 млрд.



Между странами действует безвизовый режим. Товарооборот достиг $3,5 млрд. Стороны сотрудничают в областях энергетики, транспорта, инфраструктуры, автопрома, сельского хозяйства и ВПК.