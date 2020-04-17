Пекин, 17 апреля 2020, 17:26 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи со вспышкой в республике эпидемии коронавирусной пневмонии, сообщает 17 апреля Синьхуа.
В послании отмечается, что официальный Пекин решительно поддерживает усилия Минска по противодействию эпидемии и оказывает белорусской стороне посильную помощь.
Китайский лидер считает, что поскольку у вируса нет границ распространения, страны и народы должны объединить усилия, укрепить солидарность и сотрудничество. Придавая большое значение развитию китайско-белорусских связей, Си Цзиньпин особо отмечает важность взаимодействия в сфере общественного здравоохранения.
Читайте также: «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен» — Лукашенко