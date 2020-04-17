Рига, , 17:23 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии утвердил перенос внеочередных выборов в Рижскую думу на 29 августа 2020 года. Об этом пишет 17 апреля портал LSM.

По данным журналистов, внеочередные выборы в Рижскую думу, согласно решению суда, должны были состоятся 2 мая. Позднее, из-за продления режима ЧС, выборы были перенесены на 6 июня.

17 апреля депутаты парламента утвердили новую дату выборов — 29 августа 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Рижской думе начался после отстранения от должности министром среды и регионального развития Юрисом Пуце мэра Риги Нила Ушакова. Позже всё тот же Пуце принял решение о роспуске всей думы.