Рига, , 17:03 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии принял поправки к закону о том, что всем имеющим право на получение муниципального пособия из-за пандемии причитается надбавка в 50 евро за каждого находящегося на содержании ребёнка. Об этом пишет 17 апреля портал Diena.lv.

В законе сказано, что семья или лицо, в том числе воспитатель или опекун, на чьём попечении находятся несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, получающие пособия от муниципалитета в кризисной ситуации, должны получить надбавку в размере 50 евро за каждого ребёнка.

Позднее эти выплаты в стопроцентном объёме будут компенсированы местным бюджетам со стороны государства.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.