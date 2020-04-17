Москва, , 16:48 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ выявила новые факты попыток зарубежного влияния на антинаркотическую политику страны и склонения граждан к потреблению запрещенных веществ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Речь идет о Фонде содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова (ФАР), который не в первый раз попадает в поле зрения комиссии Госдумы, выступая за декриминализацию употребления наркотиков», — пояснил депутат.

По данным комиссии, фонд получал финансирование от США и Литвы и уже привлекался к административной ответственности в связи с пропагандой наркотиков и участием в деятельности нежелательной организации.

«На сайте Фонда имени Андрея Рылькова опубликована так называемая «инструкция по выживанию», подготовленная нежелательной организацией «Открытая Россия», где наркопотребителям даются рекомендации, как избежать привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого комиссия обратила внимание правоохранительных органов на распространявшиеся Фондом видеоролики о безвредности метадона для беременных женщин», — отметил он.

Пискарёв сообщил, что после обращения комиссии прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.33 КоАП, президенту фонда внесено представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, по словам Пискарёва, комиссия Госдумы изучает информацию об НКО, распространяющих в мессенджере Telegtram инструкции для российских потребителей наркотиков о том, как наркоманам нужно себя вести во время самоизоляции, чтобы не быть разоблаченными полицией, когда они направляются за наркотиками и возвращаются с покупкой.

Вся эта информация будет передана правоохранительным органам для принятия мер реагирования, заверил парламентарий.