Москва, , 16:37 — REGNUM Процедуру получения гражданства России приведут в соответствие с текущим законодательством, которое предполагает упрощённый порядок для граждан России и Белоруссии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 апреля заявил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов на заседании Совета Федерации.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила Зубова убрать «все вещи, связанные с коррупциогенным и субъективным человеческим фактором» при получении гражданства РФ гражданам Белоруссии и Украины. Она напомнила, что граждане этих стран имеют право на упрощённый порядок получения гражданства.

«Я вас услышал. Сейчас прямо возвращаюсь, беру этот документ, сам его внимательно читаю, ещё раз повнимательнее читаю. Потом вам доложу отдельно. Если там это есть — гарантирую, прямо сегодня уберём», — заявил Зубов.

В марте 2020 года в России был принят закон, отменяющий экзамен по русскому языку для граждан Украины, Белоруссии при получении российского гражданства. Между тем, положения МВД, определяющие процедуру признания носителями российского языка, предполагают такой упрощённый порядок только для тех, кто предоставит документы о получении полного образования до 1991 года.

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