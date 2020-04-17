Москва, , 16:33 — REGNUM Совфед одобрил закон, упрощающий получение гражданства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Исключается требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

При приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке исключаются требования о соблюдении условия пятилетнего срока нахождения на территории страны и подтверждении наличия законного источника средств к существованию.

Сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации. Речь идет о требованиях для вступления в гражданство РФ.

Поправками предусмотрено предоставление права обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в России имеющим гражданство Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

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