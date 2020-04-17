Москва, , 16:08 — REGNUM Совфед одобрил закон, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от уплаты пошлины за оформление документа, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

Без пошлины получить паспорт гражданина РФ смогут постоянно проживающие на территории Донбасса.

По данным на середину апреля, количество жителей ДНР и ЛНР, получивших гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, приближается к 200 тыс. человек: 92 тыс. человек в ДНР и 95,5 тыс. человек в ЛНР, сообщили в Госдуме.

Сейчас для получения документа необходимо уплатить пошлину в размере 3,5 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с момента опубликования.

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