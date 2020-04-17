Ош, Киргизия, , 15:57 — REGNUM Комендант города Оша, а также Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Киргизии Малик Нурдинов сегодня, 17 апреля, отменил приказ о запрете на продажу алкогольных напитков, передает «Kaktus.media».

По информации региональной комендатуры, причиной отмены приказа послужило то, что для введения такого запрета комендант должен был заручиться поддержкой депутатов городского парламента Оша и местных сельсоветов при его принятии.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля 2020 года комендант Малик Нурдинов запретил торговлю спиртными напитками в городе Оше, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области Киргизии до окончания действия чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.