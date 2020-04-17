Москва, , 15:49 — REGNUM Российская сторона готовит новую отправку Белоруссии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила 17 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия прорабатывает дополнительные поставки помощи белорусской стороне, так как такой запрос поступил 1 апреля. Эта работа осуществляется официально, по дипломатическим каналам.

Минску было безвозмездно предоставлено несколько партий тест-систем для выявления коронавируса, а также другие материалы, добавила Захарова.

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